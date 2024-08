Paint 3D, addio: Microsoft conferma la data dell'abbandono

Microsoft ha deciso di abbandonare Paint 3D, mai davvero riuscito a rimpiazzare il Paint originale nel cuore (e sui PC) degli utenti. Pur essendo stato concepito con una finalità differente, quella di svecchiare un software lanciato a metà degli anni ’80, semplificando al tempo stesso la creazione la gestione dei contenuti in tre dimensioni, non ha ottenuto il successo sperato dal gruppo di Redmond, che ha così optato per l’addio.

Microsoft abbandonerà Paint 3D

A scoprirlo è stato phantomofearth, nome piuttosto noto nell’ambito dei leaker, che con un post su X ha condiviso lo screenshot visibile qui sotto. Riporta la data del 4 novembre 2024 come quella scelta per interrompere la distribuzione dell’app attraverso lo store ufficiale e per il rilascio degli aggiornamenti.

Paint 3D non sarà disponibile nel Microsoft Store né riceverà futuri aggiornamenti dal 4 novembre 2024.

Ufficialmente, l’unico modo a disposizione per continuare a utilizzarlo dopo la scadenza, consiste nell’eseguirne il download prima della data fissata da Microsoft. Oppure, nel non rimuoverlo dal proprio computer. In ogni caso, bisogna accettare il compromesso relativo alla totale mancanza di update.

Paint 3D è stato annunciato in via ufficiale nell’ottobre 2016, durante un evento dedicato alla gamma Surface. Il lancio è avvenuto poi nel 2017, come parte del pacchetto Windows 10 Creators Update, con l’inclusione di funzionalità inedite: dal supporto ai file in formato PNG all’editing su livelli.

Per uno strano scherzo del destino, ora è destinato all’abbandono, mentre il suo predecessore, la versione classica, è vivo e vegeto. Anzi, è tornato al centro delle attenzioni di Microsoft, che ha scelto di arricchirlo con l’inclusione dell’intelligenza artificiale, utili per generare e modificare le immagini facendo leva sulle potenzialità degli algoritmi.

Paint 3D si unisce così all’elenco sempre più lungo di applicazioni deprecate durante il ciclo vitale di Windows 11. Una lista che già vede la presenza, tra gli altri, di Cortana e di Posta e Calendario.