Microsoft Paint: Cocreator solo su Copilot+ PC

Microsoft ha comunicato i requisiti minimi per Cocreator. La funzionalità dell’app Paint sarà disponibile solo sui Copilot+ PC, ovvero sui dispositivi equipaggiati con chip che integrano una NPU (Neural Processing Unit) sufficientemente potente. La funzionalità non deve essere confusa con Image Creator (disponibile per tutti).

Cocreator solo su Copilot+PC

Una funzionalità denominata Cocreator era stata annunciata a fine settembre 2023. Consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale, sfruttando il noto modello DALL-E 3 di OpenAI. Da fine novembre 2023 è accessibile a tutti.

Con un successivo aggiornamento di Paint (non è nota la versione) è stato cambiato il nome in Image Creator, come indicato nella pagina di supporto. È possibile generare fino a 50 immagini, sfruttando i crediti, dopo aver effettuato l’accesso con un account Microsoft.

Anche la nuova funzionalità Cocreator richiede un account Microsoft, ma non ci sono i crediti. Nella barra degli strumenti di Paint è presente un altro pulsante che apre il pannello laterale, in cui digitare la descrizione dell’immagine (solo in inglese). La generazione avviene in tempo reale mentre l’utente inizia a disegnare con il mouse o la stilo.

È possibile scegliere lo stile e il livello di creatività tramite uno slider (meno creatività significa meno IA). Per scegliere l’immagine è sufficiente un clic sull’immagine nel pannello laterale.

La funzionalità sarà disponibile esclusivamente sui Copilot+ PC. Per l’elaborazione in tempo reale serve una NPU che offre prestazioni di almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Ecco perché è presente il file NPUDetect.dll nelle versioni più recenti di Paint.

Dal 18 giugno saranno in vendita i primi dispositivi con processori Snapdragon X Elite/Plus. Successivamente arriveranno quelli con AMD Ryzen AI 300 e Intel Lunar Lake.