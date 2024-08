Windows 11 23H2 e 24H2: nuove build preliminari

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22635.4010 (KB5041869) di Windows 11 23H2 nel canale Beta del programma Insider che include due novità per sistem tray e barra delle applicazioni, oltre ad una nuova versione di Paint (la corrispondente versione 3D verrà rimossa dallo store a novembre). La build 26120.1350 (KB5041871) di Windows 11 24H2 per il canale Dev include invece novità per gli installer MSIX e Windows Share. La funzionalità BitLocker verrà automaticamente attivata durante l’installazione del sistema operativo.

Novità per Windows 11 23H2

Nell’area all’estremità destra della barra delle applicazioni (nota come system tray) viene attualmente mostrata la data completa (giorno, mese e anno). Per fare spazio può essere nascosta, ma Microsoft offrirà una soluzione intermedia. Nella build 22635.4010 di Windows 11 23H2 è presente l’opzione per mostrare solo giorno e mese, oltre all’orario. La novità era stata annunciata con la build 22635.3930, ma temporaneamente eliminata nella build 22635.3936.

Con la build 22635.4000 è stata introdotta la possibilità di vedere la jump list delle app posizionando il puntatore del mouse sull’icona dell’app (chiusa) nella barra delle applicazioni. Gli utenti possono ora disattivare la funzionalità in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni .

La nuova versione 11.2406.36.0 di Paint permette di usare i pulsanti delle stilo per le operazioni di cancellazione e selezione degli oggetti. Microsoft ha avvisato gli utenti che Paint 3D non sarà più disponibile sullo store e non riceverà più aggiornamenti dal 4 novembre 2024.

Novità per Windows 11 24H2

Anche la build 26120.1350 di Windows 11 24H2 include due novità. Quando gli utenti usano un’installer MSIX localmente o dal web, SmartScreen verificherà la fonte e mostrerà un avviso di sicurezza.

Windows Share consente invece di condividere contenuti con uno smartphone Android nelle vicinanze (devono essere installate le app Collegamento al telefono su PC e Collegamento a Windows su smartphone).

Per quanto riguarda BitLocker, Microsoft ha comunicato due modifiche. Sono stati eliminati i requisiti per Hardware Security Test Interface (HSTI) e Modern Standby, quindi la funzionalità è supportata da un numero maggiore di dispositivi.

A partire da Windows 11 24H2 verrà inoltre attivata automaticamente durante l’installazione del sistema operativo, quindi verranno cifrate tutte le unità di storage, se sono rispettati i requisiti minimi, tra cui TPM, UEFI Secure Boot e login con account Microsoft. Non viene attivata con l’aggiornamento a Windows 11 24H2 tramite Windows Update. Per evitare l’attivazione è possibile creare una ISO avviabile con Rufus.