Windows 11: novità delle build 22635.4000 e 26120.1330

Microsoft ha annunciato la disponibilità di altre due versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Le novità più interessanti sono incluse nella build 22635.4000 (KB5040546) di Windows 11 23H2 presente nel canale Beta, tra cui la visualizzazione delle jump list senza clic del mouse. La build 26120.1330 (KB5040543) di Windows 11 24H2 nel canale Dev consente invece di duplicare le schede di Esplora file.

Novità della build 22635.4000 di Windows 11 23H2

Oltre all’iscrizione al canale Beta, gli utenti devono attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update per essere tra i primi ad accedere alle novità incluse nella build 22635.4000 di Windows 11 23H2. Una di esse permette di visualizzare la jump list posizionando il puntatore del mouse sull’icona dell’app (chiusa) nella barra delle applicazioni. Se l’app è aperta, la jump list viene mostrata cliccando sull’icona con il pulsante destro del mouse.

Solo gli utenti europei vedranno invece la nuova Widget Board realizzata con WinUI 3, invece di WebView2. Microsoft ha inoltre rimosso alcuni widget (possono essere scaricati dal Microsoft Store), mentre altri sono stati modificati. Windows Latest ha pubblicato alcuni screehshot che mostrano i cambiamenti.

Novità della build 26120.1330 di Windows 11 24H2

La nuova funzionalità più utile presente della build 26120.1330 di Windows 11 24H2 (al momento disponibile solo per i Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus) è quella che permette di duplicare una scheda di Esplora file. La relativa opzione è visibile nel menu contestuale (pulsante destro del mouse sulla scheda).

Gli utenti possono inoltre scegliere la modalità di risparmio energia sia quando il computer è alimentato dalla batteria che quando è collegato alla rete elettrica. La relativa opzione si trova in Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria .

Non è un bug, ma una feature

L’aggiornamento KB5040442 per Windows 11 23H2/22H2 (obbligatorio), distribuito il 9 luglio, ha introdotto diversi bug, tra cui quello relativo a BitLocker.

Gli utenti che usano il tema chiaro hanno notato la comparsa di un bordo nero quando viene selezionato un file o una cartella. In seguito alle segnalazioni ricevute, Microsoft ha comunicato che non è un bug, ma una feature. Il bordo nero è stato aggiunto per migliorare la visibilità della selezione.