PaintShop Pro 2022, risparmia il 10% con questo esclusivo coupon

Paint Shop Pro 2022 è uno dei software di fotoritocco più conosciuti nel settore. Nello specifico, la versione 2022 è la più completa ed aggiornata, con tantissime funzionalità adatte ad ogni esigenza. Il programma è in offerta nella sua versione bundle ultimate photo + video a 124,99 euro invece di 179,99: si tratta di un potente editor 2 in 1 grazie al quale poter modificare clip e immagini al tempo stesso. Se, invece, hai bisogno soltanto di un editor foto, potrai acquistare PaintShop Pro 2022 anche nella sua licenza Ultimate risparmiando il 10% grazie al coupon 10CORELSAVE, da inserire nell'apposito campo in fase di acquisto.

Paint Shop Pro 2022: tutte le funzionalità

Un software creativo e tutto in uno, con il quale spaziare dal fotoritocco alla progettazione grafica, fino alla realizzazione di illustrazioni. La versione Ultimate è, chiaramente, la più completa e combina elementi grafici con elementi di video editing con tante utili funzionalità. Fra queste sottolineiamo MultiCam Capture Lite, per registrare clip direttamente dal nostro PC, e Highlight Reel, uno strumento che individua automaticamente i momenti salienti dei nostri filmati e li raggruppa in un unico video. Nel pacchetto è presente anche Painter Essentials 8, il software di pittura divertente perfetto all'uso di principianti, e PhotoMirage Express per dare vita ad interessanti animazioni.

L'anima di PaintShop Pro 2022 resta, in ogni caso, il fotoritocco con tantissimi tool a disposizione. Dai classici come regolazione, selezione, livelli e maschere, fino all'innovativo sistema di ottimizzazione foto attraverso una Intelligenza Artificiale. Questa non è altro che una piccola parte delle funzionalità e degli strumenti messi a disposizione dal programma: potrete acquistarlo sul sito web ufficiale del prodotto ad un prezzo scontato del 30% per la versione bundle, mentre se siete alla ricerca della semplicità ma volete comunque risparmiare, è disponibile il codice coupon 10CORELSAVE che vi permetterà di risparmiare il 10% sul prezzo d'acquisto.