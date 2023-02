Come vedere Palermo-Reggina in streaming

Palermo-Reggina per definire le ambizioni delle due squadre in questa seconda parte di Serie B. Nella cornice dello stadio Renzo Barbera, va in scena un match tra i rosanero alla ricerca di punti importanti per agganciare la testa della classifica e gli amaranto che hanno fin qui disputato un ottimo campionato. Il pallone inizierà a rotolare alle 16:15 di domenica 5 febbraio.

Guarda la partita Palermo-Reggina in streaming

I tifosi e chi segue il campionato cadetto possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Dario Mastroianni. Con lui Stefan Schwoch per il commento tecnico.

Come già anticipato in apertura, la classifica dice che al Palermo serve una vittoria per ancorarsi alla metà alta del gruppo. Al momento, i siciliani sono al nono posto con 31 punti, gli stessi del Pisa che li precede. Sogni di promozione invece per la Reggina, terza a 39 punti, uno solo dietro al Genoa.

Stesso identico modulo per le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due tecnici, i mister Corini e Inzaghi.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Nedelcerau, Marconi, Valente, Saric, Damiano, Segre, Sala, Di Mariano, Brunori;

Reggina (4-3-3): Contini, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Crisetig, Hernani, Canotto, Gori, Menez.

