Stai diventando pigro con l'AI? Ecco la soluzione italiana e gratuita

Palestra di IA (su queste pagine siamo soliti scrivere AI, ma faremo un’eccezione) è un progetto appena nato che ci è stato segnalato in redazione, di cui vale la pena scrivere. Il suo creatore, Vincenzo Cosenza, lo descrive come il primo strumento italiano gratuito dedicato all’allenamento pratico del prompting . Fa esattamente quanto promette il suo nome: propone alcuni rapidi esercizi quotidiani attraverso i quali imparare a interagire meglio con l’intelligenza artificiale.

Cos’è e come funziona il portale Palestra di IA

Il portale è accessibile da browser desktop e mobile, basta visitare l’indirizzo palestra-ia.it. Ogni giorno pubblica quattro prove dedicate rispettivamente a testi, immagini, video e agenti. Ad esempio, eccone una che descrive uno scenario di partenza, un obiettivo da raggiungere e invita a scrivere un prompt efficace.

Una volta inviato, Palestra di IA restituisce un punteggio che va da 1 a 100, utile per capire se si è sulla buona strada o se c’è un ampio margine di miglioramento su cui lavorare. La valutazione è effettuata da un modello della famiglia Gemini.

I criteri considerati per l’assegnazione dello score sono chiarezza e contesto, formato e attributi, tono e stile, efficacia per l’obiettivo. Peccato non poter vedere gli output in caso di immagini e video, ma è un limite accettabile.

Parte del problema, secondo l’autore del progetto, è che gli utenti tendono a interagire con l’intelligenza artificiale con una modalità simile a quella impiegata per decenni sui motori di ricerca, ovvero ponendo una domanda secca e aspettandosi una risposta rapida. Queste le parole di Cosenza, che centra il punto: l’IA non deve renderci pigri, ma più attivi . Purtroppo, sappiamo che si tratta di un rischio concreto.