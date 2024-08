Pallanuoto maschile: come vedere Italia-Ungheria in streaming

Il Settebello torna in vasca per proseguire il cammino alle Olimpiadi: Italia-Ungheria è il match della pallanuoto maschile da vedere in streaming gratis su RaiPlay o in diretta su NOW. Si parte oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 20:35. Se sei all’estero, per le vacanze estive o altro, non rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua e vivi le emozioni di Parigi 2024 in italiano grazie alla rete globale di NordVPN.

Guarda Italia-Ungheria in diretta streaming

Siamo ai quarti di finale, le altre sfide in programma sono Croazia-Spagna, Grecia-Serbia e Stati Uniti-Australia. Li puoi vedere tutti sulla piattaforma di Sky e lo stesso vale per il resto dei giochi olimpici. Gli avversari degli azzurri hanno concluso la fase preliminare al terzo posto nel girone, dietro a Spagna e Australia, battendo i padroni di casa della Francia e la Serbia, perdendo invece contro la Spagna e l’Australia.

Cosa fare se sei all’estero?

Grazie alla rete globale di NordVPN, composta da migliaia di server in tutto il mondo, puoi facilmente ottenere un indirizzo IP locale e navigare come se ti trovassi nel nostro paese, anche se sei all’estero. Così, potrai vedere Italia-Ungheria della pallanuoto maschile alle Olimpiadi, con il commento in italiano. Segui questa breve guida.

Lancia l’app di NordVPN (scopri la promozione) su smartphone, tablet, computer o altri dispositivi;

collegati a un server in Italia scegliendolo dall’elenco;

inizia subito a vedere la partita su RaiPlay o su NOW.

Tutte le Olimpiadi in diretta streaming su NOW

