Pallavolo Olimpiadi: Italia-Paesi Bassi in streaming (Italia ed estero)

Italia-Paesi Bassi è il secondo impegno delle azzurre nel turno preliminare della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Repubblica Dominicana, le ragazze allenate da Julio Velasco scendono in campo contro la nazionale che ha perso all’esordio con la Turchia. Si gioca oggi, giovedì 1 agosto, alle ore 17:00. Se vuoi vedere la partita in diretta streaming gratis puoi contare su RaiPlay. Ricordiamo che è trasmessa anche dalla piattaforma NOW di Sky e che la puoi guardare dall’estero con telecronaca in italiano grazie a NordVPN (ecco la promo).

Italia-Paesi Bassi: la pallavolo femminile alle Olimpiadi

Il prossimo impegno, per le vincitrici della Volleyball Nations League capitanate dalla centrale Anna Danesi, è fissato per domenica 4 agosto, contro la Turchia, vincitrice al debutto per 3-2 proprio contro i Paesi Bassi. A questo giro, si fa affidamento di nuovo sugli attacchi di Paola Egonu, 25 volte vincenti al primo turno. Guarda il match sui tuoi dispositivi.

Sei all’estero? Nessun problema con la VPN

Puoi guardare la partita con la telecronaca in italiano anche se ti trovi all’estero. È sufficiente affidarsi a NordVPN. Ecco come fare.

Avvia l’app di NordVPN (vedi l’offerta) sul dispositivo desiderato: smartphone, tablet, laptop, ecc.;

seleziona un server italiano per avere un indirizzo IP locale;

guarda le gare in streaming su RaiPlay o NOW.

La diretta è in streaming anche su NOW

Anche Sky offre la copertura completa, in streaming, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Approfitta della promozione in corso e attiva subito il pass Sport di NOW con la formula annuale, a un prezzo più conveniente rispetto a quanto proposto dal rinnovo mensile. Ci sono anche i big match della nuova Serie A, le gare della Formula 1, quelle della MotoGP e tanto altro. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni.