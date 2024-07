Pallavolo Olimpiadi: Italia-Egitto, guarda in streaming (Italia, estero)

Dopo aver superato il Brasile per 3-1 nel primo turno preliminare, la pallavolo maschile torna in campo oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Italia-Egitto: puoi vedere la partita in streaming gratis su RaiPlay oppure grazie alla diretta sulla piattaforma NOW. E, se ti trovi all’estero, NordVPN (in sconto) ti permette di farlo senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Italia-Egitto: la pallavolo maschile alle Olimpiadi

Il match, validi per il girone B, vede la formazione di De Giorgi e Giannelli affrontare quello che, sulla carta, è forse l’impegno più agevole di questa fase, prima di vedersela con i campioni d’Europa delle Polonia. L’avversario non è comunque da sottovalutare, essendosi qualificata come prima del ranking FIVB tra le africane e avendo vinto ben sette degli ultimi dieci tornei continentali. Un match da non perdere.

L’Italia è protagonista oggi negli sport di squadra anche con la beach volley femminile (alle ore 11:00), sempre contro l’Egitto, con la coppia Gottardi-Menegatti, oltre che con la pallanuoto maschile (alle ore 12:05) contro la Croazia.

Guarda la partita dall’estero

Come anticipato, con un account NordVPN (in promozione) puoi vedere la partita anche dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Ti basta seguire questa breve e semplice guida.

Scarica e lancia l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo che preferisci, smartphone, tablet o altro;

connettiti a un server italiano e riceverai un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming sulla poattaforma che desideri, RaiPlay o NOW.

L’alternativa: lo streaming su NOW

Puoi vedere Italia-Egitto della pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 anche in streaming su NOW. Se non lo hai ancora fatto, approfitta delle promozione in corso e attiva un anno di abbonamento al pass Sport con il prezzo mensile scontato di 14,99 euro. Avrai così accesso anche alla visione dei big match della Serie A, delle gare di Formula 1 e molto altro ancora.