Pam & Tommy: la storia vera del videotape su Disney+

Se c’è una cosa che pochi avrebbero immaginato di poter vedere su Disney+ è una serie televisiva dedicata a Pamela Anderson, Tommy Lee e il loro “famoso” video intimo sfuggito dal controllo delle due celebrities. Eppure proprio questo esperimento sembra essere un valido tentativo per maturare una nuova percezione del servizio Disney+, ampliandone il perimetro rispetto alla sola focalizzazione sul mondo dei bambini, spingendosi verso il mondo adulto e anche un pizzico oltre.

Pam & Tommy è una delle miniserie destinate a segnare questa prima parte del 2022. Un capolavoro? No, chiaro: gli Oscar andranno altrove. Una storia imprescindibile? Nemmeno, ci mancherebbe. Eppure ad autori e cast va riconosciuto un gran coraggio e non poca capacità interpretativa per il modo in cui è stata fornita una lettura originale di una vicenda a modo suo tanto iconica. Nel film, infatti, non c’è soltanto la storia del famigerato videotape.

Pam & Tommy

Ambientato nel Far West degli albori di Internet, “Pam & Tommy” è basato sull’incredibile storia vera dei video hard di Pamela Anderson e Tommy Lee. Rubati dalla casa della coppia da un collaboratore insoddisfatto, i video passarono dall’essere una curiosità clandestina sotto forma di una VHS pirata all’attenzione globale in piena regola quando arrivarono sul Web nel 1997. Una storia d’amore, crimine e ammonimento tutto in uno.

Le scene esplicite, inevitabilmente, non mancano. L’aspetto pruriginoso è tuttavia stemperato da una lettura ironica (spesso trash) da cui trapela un personaggio dalle molte sfumature come quello di Pamela (soprattutto) con Tommy Lee utilizzato più che altro come deus ex machina dei ritmi della storia.

Inizia tutto con una casa in ristrutturazione, due giovani famosi tra i quali scatta il colpo di fulmine e qualche capriccio di troppo a generare la scintilla da cui la vicenda avrà origine. Tutto ciò è annegato nel divertimento e nello sfarzo di una coppia ricchissima e famosa, inevitabilmente sotto gli occhi di tutti.

Ma Pam&Tommy è anche la storia di tutti noi e del modo in cui il Web ha impattato sulle nostre vite nella seconda metà degli anni ’90. I brividi scattano fin dalle prime puntate, quando ad un certo punto il suono di un modem 56K fa scattare la pelle d’oca come solo gli ultra-40enni possono immaginare. Quel suono, infatti, non era soltanto una connessione: era una scoperta. Si aprivano le porte di un mondo nuovo e, a modo suo, anche il videotape di Pamela Anderson e Tommy Lee sfondò le porte di un’era proiettandola in un’altra. Destino della storia, la miniserie è distribuita proprio online, in streaming, fatta di quelli stessi bit da cui l’intera vicenda ha tratto eco globale.

Una nota a parte merita il modo in cui è stato ricostruito il difficilissimo personaggio di Pamela Anderson. La sceneggiatura ha infatti messo in piedi una figura tanto dirompente quanto fragile, tanto eclettica quanto fanciullesca: un equilibrio delicato e di valore, soprattutto per una miniserie che scorre via leggera e non senza risate. Importante anche l’incredibile lavoro fisico ed espressivo con cui Lily James è stata trasformata in Pamela: inevitabilmente la dirompente star di Baywatch caratterizza sé stessa a partire da curve che hanno riscritto i canoni della sensualità degli anni ’90 ed in questa miniserie in streaming si è fatto letteralmente di tutto per rispettare forma e sostanza di quelle peculiarità.

