Panda Dome Complete: protezione con sconto del 50%

La software house spagnola offre quattro versioni della suite di sicurezza. A differenza di un noto concorrente non è disponibile una versione “for Gamers”, dato che tutte le funzionalità specifiche per questa categoria di utenti sono incluse in Panda Dome Complete. Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno con lo sconto del 50%.

Panda Dome Complete: protezione totale a 35,49 euro

Panda Dome Complete include innanzitutto il noto antivirus che offre una protezione completa per i dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. La tecnologia multi-livello permette di rilevare le minacce informatiche in tempo reale, senza incidere sulle prestazioni. Questo aspetto è molto importante per i gamer. Altrettanto utile è la modalità che evita la comparsa di fastidiosi pop-up durante le sessioni di gioco.

Il software protegge inoltre la rete WiFi e i dati personali (come quelli usati per l'accesso ai servizi online e i pagamenti). Consente inoltre di effettuare la scansione dei dispositivi esterni USB. Panda Dome Complete include anche un firewall per il monitoraggio del traffico in entrata e uscita, un password manager e il controllo parentale.

Non mancano infine una VPN gratuita (ma c'è il limite di 150 MB al giorno) e CleanUp, un tool per l'ottimizzazione del PC. L'abbonamento per un anno costa solo 35,49 euro, invece di 70,99 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.