Panda Dome Essential per Mac scontato del 50%!

Anche il Mac di Apple ha bisogno delle adeguate protezioni da malware e virus.E Panda Dome Essential si presta bene per questo scopo.

Se hai un Mac e tieni a cuore la sicurezza del tuo dispositivo, puoi anche approfittare della promozione in corso. Uno sconto del 50%, per il quale pagherai 17,49 € anziché 34,99 €. Ed inoltre si tratta di acquisti sicuri e garanzia di rimborso valida 30 giorni.

Molti ritengono, erroneamente, che i Mac siano immuni da virus. Ma non è così! E' arrivato il momento di sfatare questo mito. Anche nei Mac sono presenti delle vulnerabilità e il fatto che la popolarità dei dispositivi Apple sia aumentata tra gli utenti li ha convertiti in un obiettivo più allettante per chi ha intenzione di sottrarti denaro e dati personali.

Sono due le promozioni in corso e riguardano la versione Essential e Premium.

Vediamo meglio cosa offrono e quanto si pagano.

Panda Dome Essential per Mac: cosa offre

Acquista ed esegui operazioni bancarie online con la massima sicurezza, tenendoti alla larga dai siti fraudolenti

VPN: Navigazione sicura e anonima. Ecco cosa offre:

150 MB/giorno

1 dispositivo

1 posizione

MB illimitati

5 dispositivi

+20 posizioni

Proteggi e gestisci tutte le password con un semplice clic

Total Care: Supporto tecnico Premium 24/7 per risolvere tutti i problemi IT della rete domestica (router, stampanti, console, computer, ecc.)

Dispositivi compatibili:

Mac®

Sistema operativo: Mac® OSX 10.10 o versioni successive

Processore: Intel® Core™ 2 Duo o versioni successive

Disco rigido: 200 MB di spazio libero

Versione Essential

17,49 € anziché 34,99 €. Risparmia il 50%!

Versione Premium

59,49 € anziché 118,99 €. Risparmia il 50%!

Perché scegliere Panda Dome Essential per Mac

Ecco alcuni punti a favore di questo servizio:

Miglior tasso di rilevamento dei virus con impatto minimo sul dispositivo. Rimani protetto in qualunque momento grazie agli aggiornamenti regolari gratuiti per Mac, Windows e Android

Blocca l’accesso alle pagine Web fraudolente (phishing) e contenenti malware.

Tutto il lavoro viene svolto nel cloud Non ti accorgerai nemmeno della sua presenza, ma sarà sempre lì per te! Non dovrai più archiviare file o eseguire aggiornamenti quotidiani!

Panda non si limita solo a proteggerti dai virus che puntano il tuo dispositivo macOS.

Protezione di tutte le tue comunicazioni online, la tua privacy e i tuoi dati personali.

Blocco di tutte le minacce ogni volta che sei online.

I dati e il denaro sono tenuti al sicuro, quando fai acquisti o esegui operazioni di banking online.

Dunque, cosa aspettare ancora? Meglio proteggere subito il proprio Mac andando su questo link!