Panda Dome Premium: antivirus e VPN (sconto 50%)

La software house spagnola ha recentemente pubblicato le previsioni relative agli attacchi informatici. Per ridurre al minimo i rischi è necessario installare una soluzione di sicurezza aggiornata, come Panda Dome Premium. La versione 2022 della suite include anche una VPN e altri utili tool. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per un anno con lo sconto del 50%.

Panda Dome Premium 2022: antivirus e VPN

Panda Dome Premium è il piano più completo tra quelli offerti dalla software house, in quanto consente di proteggere dispositivi Windows, macOS, Android e iOS, ma anche di utilizzare altri tool indispensabili. L'antivirus rileva ogni tipo di minaccia in tempo reale, incluse quelle più pericolose e avanzate, come i ransomware.

Panda Dome Premium può effettuare la scansione dei dispositivi esterni collegati alla porta USB e bloccare i tentativi di intrusione effettuati tramite reti WiFi poco sicure, come quelle pubbliche. Il software garantisce inoltre la protezione totale dei dati personali, inclusi quelli utilizzati durante gli acquisti online.

Sono inoltre presenti un firewall bidirezionale, il password manager, il controllo parentale e il tool per la cancellazione dei file che rallentano il computer. Le ultime tre funzionalità sono esclusive. Si tratta della VPN Premium (senza limiti), la gestione degli aggiornamenti (sistema operativo e applicazioni) e l'assistenza tecnica 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Grazie all'offerta attuale, l'abbonamento per un anno e un dispositivo costa solo 59,49 euro (sconto del 50%). Al momento dell'acquisto è possibile scegliere i piani Premium fino a 3 anni e per un numero illimitato di dispositivi. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal, usufruendo della garanzia di rimborso entro 30 giorni.