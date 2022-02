Panda Security: rinnova la tua protezione con il 50% di sconto

Panda Security è un’azienda piuttosto nota, essendo impegnata da anni e anni nel settore della protezione digitale.

L’attività della stessa, una volta nota come Panda Software, è iniziata nell’ormai lontano 1990. Se dapprima l’azienda si è concentrata nella nicchia degli antivirus, con il passare degli anni ha poi ampliato considerevolmente il suo raggio d’azione.

Panda Security infatti ha sempre proposto soluzioni innovative nell’ambito di firewall, sistemi anti-spam e simili. Ad oggi, si tratta di una delle aziende informatiche più importanti non solo per quanto concerne la Spagna, ma anche per quanto riguarda il contesto europeo.

Se già di base i software proposti all’utenza sono già alquanto interessanti, i recenti sconti del 50% che rendono il tutto ancora più accattivante.

Panda Security dimezza i prezzi: il momento giusto per sottoscrivere o rinnovare

Già la sottoscrizione base, ovvero Panda Dome Essential, offre già un servizio capace di proteggere in maniera efficace la maggior parte dei dispositivi elettronici. Stiamo parlando di:

antivirus con protezione in tempo reale

con protezione in tempo reale firewall per Windows

per Windows sistema di protezione Wi-Fi da hacker

sistema per rendere home banking e acquisti online sicuri

e sicuri VPN free (150 MB al giorno).

Grazie al prezzo dimezzato dunque, è possibile ottenere tutto questo per un intero anno ad appena 17,49 euro all’anno.

Allo stesso tempo, chi ha necessità più specifiche, può invece concentrarsi su pacchetti più avanzati. Panda Dome Premium, per esempio, è in grado di andare ben oltre alle suddette funzionalità.

Tra le funzioni aggiuntive, possiamo citare CleanUp (per migliorare le prestazioni del computer); un sistema di Controllo Genitori, un Password Manager e supporto tecnico disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La VPN Premium proposta con questa sottoscrizione, rispetto alla precedente, non ha particolari limiti di utilizzo.

Anche in questo caso, lo sconto è del 50%. Ciò significa che Panda Dome Premium costa solamente 59,49 euro all’anno, rispetto ai 118,99 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.