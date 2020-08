Panos Panay è anche nel CdA di Sonos adesso

Solo poche ore fa, è stata ufficializzata l’entrata di Panos Panay – uno dei big manager di Microsoft – all’interno del consiglio di amministrazione di Sonos.

Attualmente, Panay è a capo della divisione Windows e Dispositivi di Microsoft. Questo però non ha naturalmente impedito al manager di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Sonos. Mike Volpi, presidente del CdA della compagnia, conta molto sull’arrivo di Panay e sul contributo che la sua esperienza potrà garantire alla società:

“Panos offre una vasta esperienza nella creazione di prodotti hardware di consumo potenti e coinvolgenti ed esperienze che i clienti amano, su scala globale. Capisce come hardware e software collaborano per fornire prodotti facili da usare e offrire un’esperienza fantastica. Il suo curriculum , insieme alla sua passione per Sonos, lo renderanno un contributore di grande impatto al continuo successo dell’azienda “.