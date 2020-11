Oggi il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha illustrato agli Assessori alla Digitalizzazione delle regioni il piano per l’utilizzo del Fondo Innovazione da 50 milioni di euro istituito con l’obiettivo di favorire la Trasformazione Digitale dei comuni. Nel suo intervento Paola Pisano ha sottolineato come proprio il ruolo svolto dalle regioni sarà di fondamentale importanza.

Azione regionale coordinata per la digitalizzazione dei comuni

Il decreto legge su Semplificazioni e Innovazione Digitale prevede che entro il 28 febbraio 2021 i comuni abbiano adottato SPID come credenziale per l’accesso ai servizi erogati online, avviato il trasferimento dei servizi nell’applicazione IO rendendoli così fruibili da smartphone e reso possibili i pagamenti in modalità elettronica attraverso la piattaforma pagoPa. Questo il commento di Pisano.

Malgrado la pandemia ci imponga di dedicare molti sforzi al presente, in questo momento dobbiamo continuare a lavorare coesi anche per il futuro del nostro Paese. Dunque occorre perseverare nell’azione volta a raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale dei servizi pubblici. Per realizzarla è indispensabile creare una sinergia con le Regioni, le quali devono avere un ruolo strategico per favorire la trasformazione dei servizi affidati ai Comuni. È un’occasione per dimostrare che lo Stato, le Regioni e i Comuni lavorano insieme per rendere i servizi pubblici più efficienti, più semplici per gli utenti e più competitivo il nostro Paese.

Dall’incontro è emerso che le regioni hanno fin qui mostrato interesse nei confronti del progetto, rendendosi disponibili a presentare in tempi brevi iniziative concrete a supporto dei comuni, nell’ambito di una azione regionale coordinata.