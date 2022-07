Paper Girls è in streaming gratis: guardalo ora

Arriva oggi una delle serie TV più attese di questo periodo: stiamo parlando di Paper Girls. Basata sull’omonimo fumetto creato da Brian K. Vaughan e illustrato da Cliff Chiang, è disponibile per lo streaming gratis su Prime Video.

Sono già usciti tutti gli otto episodi che compongono la prima stagione. Riportiamo di seguito un accenno alla trama (ovviamente senza alcuno spoiler) che si prospetta ricca di salti temporali e colpi di scena.

La consegna di giornali di Erin, Mac, Tiffany e KJ si interrompe la mattina dell’inferno nel 1988, quando le ragazze, senza volerlo, viaggiano nel tempo. La prima stagione le vede alla ricerca della strada di casa per il 1988. Lungo il tragitto, incontreranno due fazioni in guerra, che viaggiano per controllare il flusso temporale, e affronteranno i loro futuri e i risvolti delle rispettive vite.