Paramount offre 108,4 miliardi per Warner Bros. Discovery

Paramount ha lanciato un’offerta ostile per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. L’azienda di Los Angeles ha risposto a Netflix mettendo sul piatto 108,4 miliardi di dollari. Paramount può contare sull’appoggio di Donald Trump, quindi Netflix rischia lo “scippo”.

Paramount sfida Netflix

Paramount aveva presentato sei offerte da settembre, ma sono state tutte rifiutate da Warner Bros. Discovery (WBD). Dopo aver avviato la procedura di vendita, l’azienda di New York ha ricevuto l’offerta da Netflix: contanti e 27,75 dollari per azione corrispondenti al totale di 82,7 miliardi di dollari. L’azienda guidata da Ted Sarandos vuole acquisire studios e servizi di streaming.

Nel fine settimana, Donald Trump ha dichiarato che potrebbero esserci problemi antitrust. Combinando Netflix con HBO Max verrebbe superata la soglia del 30% di market share, quindi è scontato l’avvio di un procedimento da parte della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia. Prima dell’offerta di acquisto, Sarandos (co-CEO di Netflix) aveva incontrato Trump alla Casa Bianca per comunicare l’intenzione dell’azienda e sottolineare che l’acquisizione non creerà un monopolio.

Paramount ha lanciato oggi un’offerta ostile da 30 dollari per azioni equivalente a 108,4 miliardi di dollari. A differenza di Netflix, l’azienda di Los Angeles vuole acquisire tutti gli asset di WBD, quindi anche il segmento Global Networks che include i canali televisivi, tra cui CNN e TNT Sports (Global Networks dovrebbe essere separata dal gruppo Streaming & Studios).

Ovviamente anche l’eventuale acquisizione da parte di Paramount dovrà ottenere il via libera dalle autorità antitrust (oltre che dal consiglio di amministrazione di WBD). Come scritto nel comunicato ufficiale, l’azienda è certa dell’approvazione in tempi rapidi. Forse questa convinzione deriva dal fatto che il CEO di Paramount è David Ellison, figlio di Larry Ellison (co-fondatore di Oracle), sostenitore e grande amico di Trump. Sarandos è invece un elettore del Partito Democratico.

Se l’acquisizione non verrà conclusa, Netflix pagherà a WBD una penale di 5,8 miliardi di dollari. Se WBD accetterà l’offerta di Paramount pagherà una penale di 2,8 miliardi di dollari a Netflix.