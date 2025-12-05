Warner Bros. e HBO Max sotto il controllo di Netflix: cifra monstre

Neanche il tempo di riportare l’indiscrezione che ecco arrivare la conferma ufficiale: Netflix ha manifestato l’intenzione di acquisire Warner Bros. con un investimento stimato in circa 82,7 miliardi di dollari. Non è la solita operazione, come si può intuire già dalla cifra monstre messa sul tavolo per giungere alla stretta di mano.

Netflix annuncia l’acquisizione di Warner Bros.

Per chiudere l’affare servirà comunque il via libera delle autorità competenti. Con questa mossa, il colosso dello streaming mira ad allungare le mani anche su HBO e sulla piattaforma HBO Max, per la quale proprio nei giorni scorsi è stato annunciato l’arrivo in Italia a gennaio. A questo punto, il suo futuro è messo in discussione.

L’acquisizione vera e propria richiederà comunque tempo, potrebbe arrivare a concretizzarsi nel Q3 2026. Sarà anticipata anche dalla riorganizzazione attraverso cui Warner Bros. si libererà anche di proprietà come CNN, TBS, TNT e degli asset appartenenti al marchio Discovery. Queste le parole di Ted Sarandos, co-CEO di Netflix.

La nostra missione è sempre stata quella di intrattenere il mondo. Combinando l’incredibile catalogo di serie e film della Warner Bros., dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai classici moderni come Harry Potter e Friends, con i nostri titoli che hanno definito la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio. Insieme, possiamo offrire al pubblico più di ciò che ama e contribuire a definire il prossimo secolo di narrazione.

Le prospettive per streaming e cinema

Il comunicato stampa elenca i cinque principali vantaggi derivanti dall’acquisizione. Li proponiamo qui in forma sintetica.

Asset e punti di forza complementari;

più scelta e valore per gli utenti;

un’industria dell’intrattenimento più forte;

maggiori opportunità per la community di creativi;

più valore per gli azionisti.

Quest’ultimo punto è fuori discussione e con tutta probabilità il mercato azionario reagirà a breve. In merito agli altri si possono sollevare dubbi legittimi: l’ulteriore rafforzamento di una realtà già leader del mercato potrebbe avere conseguenze dirette sulla concorrenza.