Paramount+ gratis con Sky: guarda l'ultima stagione di Star Trek Lower Decks

Con Paramount+ hai l’opportunità di vedere la quarta stagione di Star Trek: Lower Decks, la serie animata di fantascienza ambientata nel XXIV secolo, nell’era The Next Generation, un anno dopo i fatti accaduti in Star Trek – La nemesi e a 16 anni di distanza dall’inizio delle missioni dell’Enterprise D.

La quarta stagione della serie animata Star Trek: Lower Decks è composta da 10 episodi, ciascuno della durata di circa 30-40 minuti. L’intera serie è incentrata sulle avventure dell’equipaggio della Flotta Stellare USS Cerritos, un’astronave minore rispetto alle altre raccontate in Star Trek.

I protagonisti della serie sono i quattro membri dell’equipaggio dei cosiddetti ponti inferiori, da qui il titolo della serie Lower Decks, vale a dire i guardiamarina Samanthan Rutherford, D’Vana Tendi, Brad Boimler e Beckett Mariner.

Nella versione originale Beckett Mariner è doppiata da Tawny Newsome, Brad Boimler ha invece la voce di Jack Quaid, il personaggio di D’Vana Tendi è doppiato da Noel Wells, mentre Eugene Cordero presta la voce a Samanthan Rutherford.

