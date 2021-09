Parco Italia: Amazon pianterà 22 milioni di alberi

Amazon ha annunciato un investimento di 2 milioni di euro per il programma Piano Italia, grazie al quale verranno piantati 22 milioni di alberi in 14 aree metropolitane. Lo stanziamento complessivo per l'Europa di 20 milioni di euro è parte del Right Now Climate Fund, il fondo da 100 milioni di dollari costituito nel 2019 con l'obiettivo di finanziare progetti che permettono di ottenere una riduzione delle emissioni di CO2.

Piano Italia: 22 milioni di alberi da Amazon

Il Right Now Climate Fund consentirà ad Amazon di investire in progetti di riforestazione e altre soluzioni basate sulla natura. Oltre che per la riduzione delle emissioni di CO2, i 20 milioni di euro destinati all'Europa serviranno anche per migliorare la biodiversità e sostenere economicamente i progetti che offrono benefici basati sulla scienza e migliorano il benessere delle persone.

Il primo beneficiario del fondo sarà il Piano Italia, programma di riforestazione e ricerca sostenuto dalla Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, dalla Fondazione AlberItalia e da Stefano Boeri Architetti. Grazie all'investimento di 2 milioni di euro, Parco Italia prevede di piantare 22 milioni di alberi (uno per ogni abitante) in 14 aree metropolitane italiane.

Questa attività verrà eseguita insieme ad altre già in corso, come il progetto di Forestami che prevede di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano, dove risiedono oltre 1.400 dipendenti di Amazon (uffici corporate, AWS e siti logistici).

Zak Watts, EU Sustainability Director di Amazon, ha dichiarato:

Il nostro obiettivo, attraverso investimenti in soluzioni basate sulla conservazione e il ripristino dell’ambiente naturale come il programma Parco Italia, è quello di creare un impatto ambientale e sociale positivo, più vicino ai nostri clienti e alle comunità in Europa. Nella lotta per combattere il cambiamento climatico e preservare la biodiversità, avremo bisogno sia di azioni su larga scala che locali e noi ci stiamo impegnando a investire su entrambi i fronti.

Questo è invece il commento sull'iniziativa di Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica: