ParentGPT: l’intelligenza artificiale che consiglia i neo genitori

L’intelligenza artificiale è diventata una realtà sempre più presente nella nostra vita quotidiana e ora offre anche un supporto ai neo genitori grazie a ParentGPT. Si tratta di uno strumento basato su ChatGPT, sulle esperienze personali condivise dai membri della comunità di Oath Care, fonti affidabili come riviste scientifiche, organizzazioni mediche e siti web specializzati.

ParentGPT fornisce consulenza medica alle famiglie

Questa intelligenza artificiale è stata messa a punto da Oath Care, una piattaforma di assistenza sanitaria per le famiglie. Anche se la sua disponibilità sarà inizialmente limitata agli Stati Uniti, il suo lancio globale non dovrebbe tardare molto. ParentGPT è uno strumento pensato per i genitori, ma soprattutto per le madri, per aiutarle a superare questo momento difficile che può influire sulla salute mentale. La depressione postpartum è una condizione frequente che si manifesta entro 12 mesi dal parto.

ParentGPT si basa su riviste mediche affidabili e autorevoli per fornire i suoi consigli. Consapevole della serietà del tema della salute pubblica, Oath Care integra la sua intelligenza artificiale con gli esseri umani che assistono i genitori che richiedono maggiori informazioni. No, l’intelligenza artificiale non ci sostituirà tutti.

Naturalmente, impiegare gli esseri umani e sviluppare l’intelligenza artificiale ha un costo. ParentGPT ha quindi un prezzo di 5 dollari/mese o 48 dollari/anno. Tuttavia, questo prezzo può essere ancora alto per i genitori a basso reddito. Soprattutto perché si spendono molti soldi per accogliere un neonato.

Ma in un momento in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente nel delicatissimo campo medico, ParentGPT è affidabile? Non mette in pericolo genitori e figli? I colleghi di Mashable hanno provato lo strumento.

Le risposte di ParentGPT sono considerate pertinenti e accurate

Quindi Mashable ha posto diverse domande a ParentGPT, dall’allattamento al seno all’istruzione, alla gestione del tempo con un lavoro part-time. Sono stati affrontati anche temi delicati come l’equilibrio del figlio in caso di divorzio dei genitori.

Secondo i colleghi di Mashable, l’intelligenza artificiale risponde alle domande con pertinenza e precisione. Questa conclusione è rassicurante, visto che a volte strumenti come ChatGPT producono assurdità. Tuttavia, è sconsigliabile affidare l’intera educazione dei propri figli a un chatbot AI.