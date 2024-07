Paris 2024: guarda i Giochi Olimpici con Sky (ecco come)

Da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, per poco più di due settimane, andranno in scena i Giochi Olimpici di Paris 2024: li potrai guardare su Sky, grazie alla copertura completa di tutti gli eventi in programma, garantita dai dieci canali di Eurosport dedicati all’evento (di cui uno trasmesso a risoluzione 4K) e inclusi nell’offerta Sky TV + Sky Calcio proposta a soli 14,90 euro al mese, invece di 33 euro al mese.

Giochi Olimpici, Paris 2024: guarda l’evento con Sky

Con l’applicazione Sky Go puoi vedere tutti i contenuti da subito, immediatamente dopo aver attivato la promozione, mentre il nuovo decoder Sky Stream ti permetterà di portarli ovunque, per guardarli su qualsiasi schermo, semplicemente connettendolo a una rete Wi-Fi. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale, dove troverai i dettagli dell’offerta a cui puoi aderire online già in questo momento.

Una curiosità: il logo dei Giochi Olimpici di Paris 2024 è stato realizzato dallo studio Ecobranding e combina tre elementi ritenuti significativi per rappresentare la Francia e lo spirito olimpico, ovvero una medaglia d’oro, la fiamma della torcia e la Marianne, la personificazione allegorica nazionale francese che incarna i valori di uguaglianza e fratellanza. La mascotte si chiama invece Phryge e prende ispirazione dai frigi, i tradizionali berretti rossi simbolo della Rivoluzione francese. Ci sono in totale 28 sport nei quali si sfideranno gli atleti, inclusa una new entry assoluta: la break dance.

Ricapitolando, l’offerta per il pacchetto Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese (invece di 33 euro al mese), per 18 mesi, include anche show, serie, documentari, notiziari, le partite della Serie A, della Serie C e le migliori sfide di Premier League e Bundesliga. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.