Parla una nuova lingua in poco tempo: 1.000€ di sconto con Mondly

Immagina di poter parlare fluentemente una nuova lingua in pochi mesi, senza la necessità di frequentare costose lezioni o di investire ore ed ore in noiosi libri di grammatica. È possibile, grazie a Mondly, l’applicazione di apprendimento delle lingue straniere che ha già vinto il premio “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple.

Con Mondly, puoi imparare ben 41 lingue diverse in modo efficace e divertente, sfruttando tecnologie all’avanguardia e una solida conoscenza neurale. Grazie alla promozione attiva, puoi ora accedere a tutti i corsi di lingua con uno sconto del 96%, pari a oltre 1.000 euro in meno rispetto al prezzo originale di 1.999,99 euro.

Ecco perché Mondly è speciale

Mondly offre un’esperienza di apprendimento senza precedenti, che ti consente di parlare subito come un madrelingua grazie agli esercizi incentrati sulla conversazione, al riconoscimento vocale e alla realtà aumentata. Puoi scegliere tra lingue comuni e meno conosciute, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, persiano e portoghese, solo per citarne alcune.

Ma come funziona Mondly? La piattaforma utilizza una tecnologia all’avanguardia combinata con solide conoscenze neurali per offrirti lezioni divertenti e coinvolgenti. Il sistema di ripetizione unico nel suo genere ti consente di conversare in pochissimo tempo, mentre l’ascolto di madrelingua professionisti ti aiuta ad acquisire una pronuncia impeccabile e un accento naturale.

Grazie alle lezioni incentrate sulle frasi anziché sulle singole parole, ai quiz settimanali, alle sfide mensili e alle tecniche di gamification utilizzate nei corsi, puoi raggiungere i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e divertente, senza perdere la qualità dei contenuti.

Non perdere l’opportunità di ottenere l’accesso a vita a tutti e 41 i corsi di lingua di Mondly, sfruttando il 96% di sconto proposto dalla promozione. Con oltre 300 lezioni distinte in decine di argomenti diversi e un mix unico tra apprendimento incentrato sulla conversazione, tecniche di riconoscimento vocale e lezioni ridotte, imparare fluentemente una nuova lingua sarà un vero gioco da ragazzi. Non aspettare, inizia subito ad apprendere una nuova lingua in modo semplice ed efficace con Mondly.

