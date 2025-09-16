Parte la Champions League: scopri la promo per vedere tutte le partite

Tra poche ore avrà inizio una nuova stagione di UEFA Champions League, uno dei tornei europei più importanti di sempre. Scopri la promozione per vedere tutte le partite in diretta esclusiva. Scegli Sky TV + Sky Calcio a soli 15,90 euro al mese, invece di 33 euro al mese. L’offerta è valida con permanenza minima di 18 mesi. L’attivazione costa una tantum 19 euro.

Le partite della prima giornata di Champions League

Le partite della prima giornata di Champions League

La prima giornata della nuova stagione è davvero ricca di incontri tutti da seguire. Inizia stasera e terminerà domani sera. Dai un'occhiata al calendario ufficiale delle partite della prima giornata di oggi:

Martedì 16 settembre 2025 18:45 Athletic Club – Arsenal Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi

Indisponibili: N. Williams (problema muscolare), Prados (ginocchio)

In dubbio: Lekue (problema muscolare) Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli

Indisponibili: Saka (bicipite femorale), Havertz (ginocchio), Nørgaard (problema muscolare), Ødegaard (spalla), White (non specificato)

In dubbio: Saliba (caviglia) 18: 45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel

Indisponibili: Mauro Júnior (caviglia)

In dubbio: Obispo (testa) Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez

Indisponibili: Raul Florucz (squalificato), Van de Perre (schiena), Boufal (bicipite femorale), Fuseini (caviglia)

In dubbio: Burgess (piede), Mac Allister (problema muscolare) 21:00 Juventus – Borussia Dortmund Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David

Indisponibili: Miretti (coscia)

In dubbio: Francisco Conceição (problema muscolare), Zhegrova (condizione fisica) Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Indisponibili: Can (coscia), Fábio Silva (bicipite femorale), Schlotterbeck (ginocchio), Süle (polpaccio), Gross (malattia)

In dubbio: Anselmino (condizione fisica), Brandt (polso) 21:00 Real Madrid – Marseille Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Indisponibili: Bellingham (spalla), Endrick (bicipite femorale), Mendy (coscia), Rüdiger (coscia)

In dubbio: Camavinga (condizione fisica) Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

Indisponibili: Igor Paixão (stiramento)

In dubbio: Aguerd (trauma cranico), Gouiri (spalla) 21:00 Benfica – Qarabağ Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Indisponibili: Bah (ginocchio), Manu Silva (ginocchio), Nuno Félix (ginocchio), Bruma (tendine d’Achille), Dedić (ginocchio), Lukebakio (condizione fisica)

In dubbio: nessuno Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno 21:00 Tottenham – Villarreal Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Indisponibili: Solanke (caviglia)

In dubbio: nessuno Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze

Indisponibili: Kambwala (bicipite femorale), Gerard Moreno (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno



