Parte la Champions League: scopri la promo per vedere tutte le partite

Tra poche ore avrà inizio una nuova stagione di UEFA Champions League, uno dei tornei europei più importanti di sempre. Scopri la promozione per vedere tutte le partite in diretta esclusiva. Scegli Sky TV + Sky Calcio a soli 15,90 euro al mese, invece di 33 euro al mese. L’offerta è valida con permanenza minima di 18 mesi. L’attivazione costa una tantum 19 euro.
Con Sky Calcio hai inclusa tutta la Champions League e non solo. Potrai seguire 3 partite su 10 a turno della Serie A Enilive, tutta la Serie C in esclusiva, la Premier League in esclusiva e la Bundesliga in esclusiva. Inoltre, hai anche inclusa la Ligue 1. Insomma, un mondo di calcio tutto da gustare.
Le partite della prima giornata di Champions League
Scegli Sky TV + Sky Calcio a soli 15,90 euro al mese per seguire tutte le partite di Champions League. La prima giornata della nuova stagione è davvero ricca di incontri tutti da seguire. Inizia stasera e terminerà domani sera. Dai un’occhiata al calendario ufficiale delle partite della prima giornata di oggi:
- Martedì 16 settembre 2025
- 18:45 Athletic Club – Arsenal
- Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi
Indisponibili: N. Williams (problema muscolare), Prados (ginocchio)
In dubbio: Lekue (problema muscolare)
- Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli
Indisponibili: Saka (bicipite femorale), Havertz (ginocchio), Nørgaard (problema muscolare), Ødegaard (spalla), White (non specificato)
In dubbio: Saliba (caviglia)
- 18: 45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
- PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Indisponibili: Mauro Júnior (caviglia)
In dubbio: Obispo (testa)
- Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez
Indisponibili: Raul Florucz (squalificato), Van de Perre (schiena), Boufal (bicipite femorale), Fuseini (caviglia)
In dubbio: Burgess (piede), Mac Allister (problema muscolare)
- 21:00 Juventus – Borussia Dortmund
- Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David
Indisponibili: Miretti (coscia)
In dubbio: Francisco Conceição (problema muscolare), Zhegrova (condizione fisica)
- Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Indisponibili: Can (coscia), Fábio Silva (bicipite femorale), Schlotterbeck (ginocchio), Süle (polpaccio), Gross (malattia)
In dubbio: Anselmino (condizione fisica), Brandt (polso)
- 21:00 Real Madrid – Marseille
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé
Indisponibili: Bellingham (spalla), Endrick (bicipite femorale), Mendy (coscia), Rüdiger (coscia)
In dubbio: Camavinga (condizione fisica)
- Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang
Indisponibili: Igor Paixão (stiramento)
In dubbio: Aguerd (trauma cranico), Gouiri (spalla)
- 21:00 Benfica – Qarabağ
- Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Indisponibili: Bah (ginocchio), Manu Silva (ginocchio), Nuno Félix (ginocchio), Bruma (tendine d’Achille), Dedić (ginocchio), Lukebakio (condizione fisica)
In dubbio: nessuno
- Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
- 21:00 Tottenham – Villarreal
- Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons
Indisponibili: Solanke (caviglia)
In dubbio: nessuno
- Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze
Indisponibili: Kambwala (bicipite femorale), Gerard Moreno (bicipite femorale)
In dubbio: nessuno
