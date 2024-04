Partecipare alla Blockchain Week Rome costa meno: -150€ ma solo per poche ore

Sta per terminare la promozione riservata ai ticket di partecipazione alla Blockchain Week Rome 2024, l’atteso evento (il più importante in Italia sul mondo delle criptovalute) che si svolgerà tra il 28 e il 31 maggio 2024, sia online che in presenza, con corsi, incontri, workshop e molto altro.

Fino al 15 aprile 2024, infatti, è possibile acquistare uno dei quattro ticket per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024 beneficiando di uno sconto di 150 euro. Si tratta di un’occasione unica.

Per poter accedere alla promozione è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della Blockchain Week Rome 2024 e premere su Acquista ora, andando poi a scegliere il ticket da acquistare.

Blockchain Week Rome 2024: 150 euro di sconto su tutti i ticket

Le opzioni a disposizione degli utenti interessati a partecipare alla Blockchain Week Rome 2024 sono quattro. Tutti e quattro i ticket sono scontati di 150 euro ma solo fino al prossimo 15 aprile. Ecco le opzioni:

Summit (30-31 maggio 2024): il costo è di 149 euro invece di 299 euro

(30-31 maggio 2024): il costo è di 149 euro invece di 299 euro Corso (28-29 maggio 2024): il costo è di 199 euro invece di 349 euro

(28-29 maggio 2024): il costo è di 199 euro invece di 349 euro Digital Pack (29-31 maggio): il costo è di 249 euro invece di 399 euro

(29-31 maggio): il costo è di 249 euro invece di 399 euro Full Event Pack (28-31 maggio): il costo è di 349 euro invece di 499 euro

Per l’accesso completo all’evento è necessario puntare sul Full Event Pack. Le altre soluzioni, in ogni caso, offrono ugualmente tanti contenuti per arricchire le proprie conoscenze sul mondo delle criptovalute ed ottenere nuove opportunità di crescita professionale nel settore della blockchain.

Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare Acquista ora. Per ogni ticket vengono riportati, nel dettaglio, tutti i contenuti inclusi, in modo da poter aiutare l’utente nella scelta dell’opzione più adatta alle proprie necessità. L’acquisto è immediato ed è possibile anche acquistare più ticket, beneficiando dello sconto sul prezzo complessivo.