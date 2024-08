Parti con un conto multivaluta per evitare commissioni all'estero

Se si ha in programma un viaggio all’estero o si è soliti recarsi fuori dall’Europa per motivi di lavoro, è possibile evitare le commissioni di cambio con un conto multivaluta. Una delle soluzioni ideali è quella proposta dal conto Revolut, grazie al quale è possibile convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni.

Grazie alla nuova promozione in corso, è possibile attivare Revolut Premium gratis per tre mesi, per poi decidere di rinnovare o meno al prezzo di 9,99 euro al mese. In caso di disdetta, non sono previsti costi aggiuntivi.

Come ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium

La promozione è valida per i nuovi clienti che decidono di aprire un conto Revolut. Per prima cosa bisogna aggiungere il proprio numero di cellulare e premere sul pulsante “Inizia subito”. Dopodiché si ricevere un link univoco attraverso cui scaricare l’app Revolut e completare l’iscrizione al conto da mobile. Al termine della procedura, comparirà un messaggio che inviterà ad eseguire l’upgrade gratuito al piano Premium per tre mesi.

In aggiunta alla conversione senza commissioni di cambio, il conto Revolut Premium offre prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, nonché un risparmio pari al 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza alcun tipo di limite applicato.

Un ulteriore punto di forza di Revolut è la collaborazione con molteplici aziende, tra cui NordVPN, Headspace, Tinder e Freeletics, per abbonamenti esclusivi per tutti i suoi clienti.

Per beneficiare dell’offerta in corso, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di Revolut e completare l’iscrizione al conto tramite il link univoco che si riceverà al momento della registrazione.