Parti senza pensieri grazie alla telecamera per la videoserveglianza IP66

Quella che ti suggeriamo in questo articolo, rappresenta uno strumento indispensabile per prevenire spiacevoli sorprese al ritorno dalle vacanze. Si tratta della telecamera da esterni EZViz C3WN indispensabile per avere sempre sotto controllo la propria abitazione, anche da remoto.

Telecamera per videosorveglianza esterna EZViz C3WN: caratteristiche tecniche

Si tratta di una telecamera completamente impermeabile con certificazione IP66. Questo le permette di resistere praticamente a qualsiasi condizione atmosferica, dalla pioggia alla neve, senza alcun problema di sorta. Ospita un sensore da 2 Megapixel in grado di registrare immagini con una risoluzione Full HD (1920×1080). L’installazione è piuttosto semplice grazie al supporto per pareti o soffitti incluso nella confezione. L’applicazione dedicata, inoltre, permette una configurazione estremamente veloci grazie a pochi passaggi guidati. Per l’archiviazione delle riprese, invece, è possibile scegliere tra ben 3 alternative: EZViz NVR, EZViz Cloud o microSD.

Senza dubbio la soluzione più efficiente è l’acquisto del videoregistratore dedicato EZViz NVR. Tuttavia, il supporto a microSD fino a 256GB fornisce un’ottima alternativa semplice ed economica per archiviare velocemente le registrazioni. Non manca la visione notturna fino a ben 30 metri, che permette di avere sotto controllo l’abitazione a qualsiasi ora del giorno. È presente, inoltre, un microfono integrato con cancellazione del rumore che permette di ascoltare tutto ciò che accade nei dintorni della telecamera. Le due antenne direzionabili forniscono un segnale potente e stabile. Chiude l’integrazione con Alexa, assistente vocale di Amazon, che offre un ventaglio di funzionalità aggiuntive fruibili semplicemente con la voce. Insomma, uno strumento piuttosto semplice, e dal prezzo decisamente accessibile, che svolge un ruolo fondamentale per prevenire l’intervento dei malintenzionati quando siamo fuori casa.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto del 25%, che si somma allo sconto preapplicato del 6%, la telecamera è acquistabile su Amazon per soli 49,50 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.