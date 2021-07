Parti sicuro con il kit di videosorveglianza EZVIZ scontato di 160 euro

Lasciare la casa per un tempo prolungato durante l’estate, seppur inevitabile, rappresenta spesso un rischio. Per ovviare a questo problema però, oggi la videosorveglianza offre soluzioni accessibili come il kit EZVIZ C3A, un pacchetto ideale per tenere sempre sotto controllo la propria abitazione.

Kit videosorveglianza EZVIZ C3A: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dicendo che si tratta di un kit per la videosorveglianza completamente wireless. Non sono necessari cavi di rete o di alimentazione, grazie alla batteria ed il Wi-Fi integrati. La batteria da 5500mAh garantisce un’autonomia di ben 2 mesi, che può essere estesa a 9 mesi grazie alla base W2D inclusa in confezione. Questo permette di posizionare le telecamere praticamente ovunque, all’interno e all’esterno, grazie anche alla certificazione IP65 che le rende protette anche dalle intemperie. L’obiettivo è in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p) sia di giorno che di notte, grazie al sensore IR che offre ottime prestazioni anche con la visione notturna. Il Wi-Fi invece permette di controllare, anche da remoto, le telecamere una volta connesse alla rete di casa.

Non manca naturalmente la rilevazione del suono e del movimento, che immediatamente avvisa tramite l’app di una anomalia. Interessante però è la presenza del sensore PIR, uno strumento che impedisce la generazione di falsi allarmi, rilevando i movimenti solo quando commessi da persone o animali. Le modalità di registrazione sono invece due, su cloud o su scheda microSD. Ogni telecamera, infatti, possiede uno slot per schede di memoria fino a 128GB che permette di salvare le immagini in locale. Buona anche l’integrazione con l’assistente vocale di Amazon, Alexa, con la quale gestire le camere direttamente con la propria voce. Chiude la dotazione l’audio bidirezionale, che attraverso un microfono ed uno speaker permette persino di condurre conversazioni, in sostituzione di un tradizionale citofono o interfono.

Grazie ad un’offerta a tempo, i più veloci potranno acquistare il kit su Amazon a soli 190 euro, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino, per un risparmio di circa 160 euro. Un vero e proprio affare.