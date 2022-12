Partnership tra Qonto ed Edenred Italia a supporto di imprese e partite IVA

Qonto ha stretto una partnership con Edenred Italia, azienda di soluzioni employee benefit e che ha inventato il Ticket Restaurant.

Questa alleanza ha come obiettivo fornire a partite IVA e PMI clienti di Qonto un’offerta esclusiva per la pausa pranzo.

Qonto è una società che offre soluzioni bancarie ai propri clienti con conti business per gestire le finanze aziendali e la contabilità in totale sicurezza. Accedendo a questa pagina si può aprire un conto business Qonto.

Edenred Italia, invece, crea e gestisce soluzioni di ottimizzazione dell’efficienza a favore di ogni tipologia di organizzazione e incrementa il potere di acquisto di ogni utilizzatore.

Il Ticket Restaurant è un buono pasto per aziende e partite IVA molto vantaggioso a livello fiscale e che può essere usato in ogni luogo in Italia, come supermercati, ristoranti, bar, mentre il formato digitale negli e-commerce convenzionati.

La partnership a supporto dei clienti Qonto

Con questa partnership, Qonto supporterà i clienti vecchi e nuovi con un’offerta davvero speciale. Aziende e partite IVA potranno adesso offrire un contributo concreto ai propri dipendenti per la pausa pranzo e la spesa.

Le due società condividono un approccio alla tecnologia come mezzo di sviluppo del business, oltre che fattore fondamentale che influenza la vita delle persone. Proprio per questo, le loro soluzioni sono all’insegna della concretezza e della semplicità.

Qonto ha sempre cercato soluzioni per supportare la digitalizzazione del business e offrire alla propria clientela la possibilità di accedere a offerte esclusive che vanno a toccare ogni sfera della vita di un’impresa e dei dipendenti che ci lavorano.

Aprendo un conto Qonto in questa pagina, sarà possibile l’accesso a un piano esclusivo di vantaggi vari sul primo ordine Ticket Restaurant.

I buoni pasto sono deducibili al 100% e con IVA al 4%, che è detraibile ed esente dai contributi previdenziali e fiscali fino a 8 euro al giorno per ogni dipendente.

Le aziende, in questo modo, saranno in grado di recuperare i costi, aumentando così anche il potere di acquisto dei dipendenti che utilizzano il Ticket Restaurant.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.