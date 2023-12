Passa un 2024 al sicuro e senza stress con Norton AntiVirus

Il 2024 è un anno che si preannuncia entusiasmante sotto il punto di vista delle novità tecnologiche.

La sempre più massiccia presenza dell’Intelligenza Artificiale, gli aggiornamenti di Windows che promettono di rivoluzionare l’ambito desktop e i nuovi smartphone lanciati sul mercato, sono solo alcune delle novità che vedremo nei prossimi dodici mesi.

Nonostante le grandi aspettative, però, va tenuto anche conto che il 2024 potrebbe essere un anno delicato sotto il punto di vista di privacy e sicurezza online. Di fatto, chi si fa cogliere impreparato e senza gli strumenti adeguati, corre grandi rischi.

Di pari passo con le nuove tecnologie, infatti, anche i cybercriminali hanno nuove opportunità da cogliere. Ai virus informatici e malware di concezione più “classica”, al giorno d’oggi si aggiungono adware, spyware, ransomware, backdoor e non solo.

Anche numericamente i criminali informatici sono aumentati esponenzialmente, con un numero enorme di operazioni losche portate avanti anche in Italia.

Un 2024 senza rischi? Con Norton AntiVirus è possibile: ecco perché

Per evitare disastri, il primo passo è senza dubbio mantenersi informati rispetto alle più recenti minacce online.

Mantenere aggiornato il proprio sistema operativo, poi, è un altro modo per evitare pericoli. Gli sviluppatori, infatti, rilasciano periodicamente patch di sicurezza per tutti i principali OS in commercio, da Windows a macOS, così come su mobile (Android e iOS).

Per evitare ogni rischio e vivere un 2024 senza particolari preoccupazioni, Norton AntiVirus è con molta probabilità la soluzione definitiva. D’altro canto, il nome di questa azienda è una garanzia, essendo operativa nel settore da decenni.

Nello specifico, Norton AntiVirus Plus, rappresenta un’ottima soluzione per gli utenti comuni che, pur non volendo spendere cifre esorbitanti, vogliono comunque proteggere in modo semplice ed efficace i propri dispositivi.

La suite di sicurezza in questione, in grado di proteggere un PC, Mac, tablet o telefono, agisce contrastando non solo i virus, ma anche contrastando qualunque tentativo di hacking.

Inoltre, Norton offre nel pacchetto 2 GB di spazio cloud per conservare al sicuro i file più preziosi e un utilissimo Password Manager. Il tutto a un prezzo a dir poco concorrenziale.

Norton AntiVirus Plus infatti, grazie all’attuale promozione, è disponibile con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo appena 19,99€ all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.