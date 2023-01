Passa a Fastweb casa a gennaio, ci sono tre offerte da non perdere

La ricerca di una nuova connessione Internet casa porta via troppo tempo? Allora, basta fermarsi subito e leggere quanto segue per scoprire le tre offerte da non perdere da parte di Fastweb Casa in questo mese di gennaio.

Certo, altre soluzioni non mancano di certo, ma alla fine, dopo un’estenuante ricerca, si ricadrà inevitabilmente su una di queste offerte Fastweb.

Analizziamole nei dettagli per dare la possibilità a chi legge di scegliere quella che soddisfa meglio le proprie esigenze.

Le tre offerte da non perdere di Fastweb per la linea fissa

Ecco nei dettagli le tre offerte da non perdere di Fastweb, da sottoscrivere in questa pagina:

Fastweb Casa Light : si tratta dell’offerta base da parte dell’operatore, in cui sono inclusi tutti i servizi principali pensati per coloro che vogliono navigare sfruttando appieno la velocità della fibra ottica. Pagando 26,95 euro al mese (costo di attivazione incluso), si ottiene la migliore velocità di navigazione possibile, le chiamate a consumo a 15 centesimi al minuto , il Modem FASTGate e i corsi della Fastweb Digital Academy.

: si tratta dell’offerta base da parte dell’operatore, in cui sono inclusi tutti i servizi principali pensati per coloro che vogliono navigare sfruttando appieno la velocità della fibra ottica. Pagando (costo di attivazione incluso), si ottiene la migliore velocità di navigazione possibile, le chiamate a consumo a , il Modem FASTGate e i corsi della Fastweb Digital Academy. Fastweb NeXXt Casa : con questa offerta, il cui costo mensile è di 29,95 euro , le chiamate diventano illimitate e il modem è l’ Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata di ultima generazione. Inoltre, oltre a i corsi sopra citati, è inclusa l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa . Anche con questa offerta è prevista la migliore velocità di connessione possibile.

: con questa offerta, il cui costo mensile è di , le chiamate diventano illimitate e il modem è l’ di ultima generazione. Inoltre, oltre a i corsi sopra citati, è inclusa l’assicurazione . Anche con questa offerta è prevista la migliore velocità di connessione possibile. Fastweb NeXXt Casa Plus: è il servizio più completo del gestore, che ha un costo mensile di 36,95 euro. Oltre ai servizi Fastweb casa, è presente l’Assistenza Plus da parte del servizio clienti. Inoltre, si potrà sfruttare la potenza di 2 amplificatori Wi-Fi Booster per portare il segnale Wi-Fi ovunque casa. In più, grazie al programma FastwebUp Plus, si potranno ottenere tutti i vantaggi esclusivi degli sconti e degli omaggi che i partner di Fastweb mettono a disposizione.

