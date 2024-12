Passa a Fastweb Mobile: 150 Giga in 5G a 7,95€ al mese

Se stai pensando di cambiare operatore per provare un’offerta in 5G a meno di 10 euro, ti segnaliamo la possibilità di passare a Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese. Nell’offerta sono inclusi 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS e i corsi della Fastweb Digital Academy.

La spedizione della SIM o eSIM dell’offerta Fastweb Mobile è gratuita, con una procedura di attivazione semplice e veloce. A questo proposito, è possibile sfruttare lo SPID per velocizzare ulteriormente la pratica e avere subito la propria linea attiva, con l’opportunità di sfruttare immediatamente i vantaggi della proposta.

Per l’attivazione online si può fare riferimento a questa pagina del sito Fastweb.

Passare a Fastweb Mobile con un’offerta 5G a 7,95 euro al mese

Minuti illimitati senza nessuno scatto alla risposta, 150 GB alla massima velocità, 5G incluso e tariffe chiare senza costi nascosti: questi i punti chiave dell’offerta di Fastweb Mobile, disponibile a 7,95 euro al mese con un contributo per l’attivazione della SIM o eSIM pari a 10 euro una tantum.

Le chiamate senza limiti incluse nell’offerta valgono sia in Italia che verso 60 Paesi stranieri, tra cui USA, India, Cina, Corea del Sud, Portogallo, Romania, Danimarca, Canada, Austria, Irlanda, Danimarca e Repubblica Ceca. Riguardo all’elenco appena citato, le chiamate sono illimitate sia verso i numeri fissi che quelli mobili.

Per quanto riguarda invece il roaming, gli utenti di Fastweb Mobile beneficiano di 11 Giga al mese per navigare in roaming nei Paesi Ue, oltre che nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. Vale poi la pena sottolineare l’assistenza completa tramite l’app ufficiale My Fastweb, con cui è possibile monitorare credito, consumi e ricarica.

Per attivare l’offerta è possibile collegarsi direttamente a questa pagina del sito Fastweb.