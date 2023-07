Passa a Fastweb Nexxt Casa a 29,95 euro/mese

Nel primo trimestre del 2023, Fastweb consolida la sua posizione di primo provider di telecomunicazioni e Internet in Italia.

Durante questo periodo, l’azienda registra un notevole aumento della sua base di clienti, con oltre 163.000 nuovi clienti che si uniscono attraverso vari servizi tra cui fisso, mobile e wholesale.

In particolare, al 31 marzo 2023, il numero totale di connessioni a banda ultralarga attive all’interno della base clienti di Fastweb ha raggiunto la cifra sbalorditiva di 2.321.000.

Ciò rappresenta una notevole crescita del 2% rispetto al corrispondente periodo del 2022.

Grazie alle eccezionali prestazioni della fibra ottica FTTH, questo gigante italiano vanta ora l’incredibile cifra di 350.000 clienti fedeli che possono sperimentare velocità Internet incredibilmente elevate fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Da questo mese Fastweb ha introdotto una selezione di opzioni Internet per le famiglie, che comprende sia la connettività in fibra che quella wireless.

In questo articolo, approfondiremo l’eccezionale promozione che riguarda il piano Nexxt Casa.

Ti presentiamo Nexxt Casa, l’ineguagliabile offerta fissa di Fastweb

Con un canone mensile di 29,95 euro, Fastweb Nexxt Casa offre un’offerta completa di servizi che comprende chiamate illimitate.

Inoltre, ai clienti è data la possibilità di provare l’offerta per una durata di 30 giorni. Il pacchetto Fastweb Casa consente ai privati ​​di usufruire della seguente gamma di servizi:

velocità su rete FTTH a 2,5 Gbps in download e a 300 Mbps in upload;

e a 300 Mbps in upload; chiamate illimitate incluse;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi con Alexa integrata;

con Wi-Fi con Alexa integrata; zero costo attivazione linea.

Per i clienti dai gusti più esigenti, Fastweb Casa Plus è un pacchetto internet domestico premium che offre un’esperienza esclusiva.

Per il costo mensile di € 36,95, questo pacchetto completo offre una combinazione ideale di navigazione Internet ad alta velocità e chiamate illimitate verso numeri di rete fissa e mobile nazionali.

Inoltre, il pacchetto comprende un modem all’avanguardia che incorpora l’innovativa tecnologia di Alexa.

Include anche un amplificatore Wi-Fi Booster per migliorare la potenza e la portata del segnale. Inoltre, c’è l’ulteriore vantaggio di Support Plus, che garantisce un’assistenza tecnica tempestiva e gratuita per qualsiasi problema che possa sorgere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.