Passa a ho. Mobile da 5,99 euro al mese con le offerte di fine luglio 2025 (anche in 5G)

ho. Mobile è uno degli operatori più convenienti sul mercato: a disposizione dei suoi utenti, l’operatore virtuale di Vodafone mette a disposizione una lunga serie di offerte, con anche la possibilità di sfruttare il 5G.

Tra le promozioni disponibili troviamo l’offerta limited edition con minuti e SMS illimitati e con 100 GB al costo di 5,99 euro al mese. Per chi vuole accedere al 5G c’è la possibilità di attivare l’offerta con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 5G al costo di 9,99 euro al mese.

In alternativa, è possibile attivare un’offerta 4G, come quella da 5,99 euro, e aggiungere l’opzione ho. Il turbo dal costo di 1,29 euro al mese per poter accedere al 5G.

Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di ho. Mobile e procedere con l’attivazione online. C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM.

Le offerte ho. Mobile di fine luglio 2025

Per chi vuole passare a ho. Mobile è possibile scegliere tra una di queste offerte:

minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G al costo di 5,99 euro al mese

in 4G al costo di minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G al costo di 6,99 euro al mese

in 4G al costo di minuti ed SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G al costo di 8,99 euro al mese

in 4G al costo di minuti ed SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

Tutte le offerte sono disponibili richiedendo un nuovo numero o con portabilità da un altro operatore. In caso di portabilità, l’attivazione è di 2,99 euro oppure 29,90 euro in base all’operatore di provenienza. C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM. Con l’opzione ho. Il turbo da 1,29 euro al mese è possibile aggiungere il 5G alle offerte 4G.

