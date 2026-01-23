Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile

È il momento giusto per passare a Iliad e attivare una tariffa 5G con tanti Giga e prezzo fisso per sempre. In aggiunta, l’operatore permette di aggiungere la fibra ottica con un costo di 22,99 euro al mese e di ottenere Giga extra creando un Iliadclub con altri utenti.

L’offerta da attivare per accedere a tutti i vantaggi proposti dall’operatore è Giga 200. Questa promozione include 200 GB in 5G oltre a minuti e SMS illimitati con un costo di 9,99 euro al mese per sempre.

L'offerta è richiedibile anche con una eSIM.

Perché scegliere oggi Iliad

Iliad è un vero e proprio punto di riferimento del mercato di telefonia mobile. Per passare a Iliad è possibile:

scegliere l’offerta Giga 200 con minuti e SMS illimitati oltre che con 200 GB in 4G e 5G ; il costo è di 9,99 euro al mese per sempre ; l’offerta è disponibile anche con eSIM e permette l’acquisto a rate di iPhone e smartphone Samsung; il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum e l’offerta è valida con o senza portabilità del numero

con minuti e SMS illimitati oltre che con ; il costo è di ; l’offerta è disponibile anche con eSIM e permette l’acquisto a rate di iPhone e smartphone Samsung; il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum e l’offerta è valida con o senza portabilità del numero i clienti che attivano Giga 200 possono attivare anche la fibra Iliad con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese , sfruttando la fibra FTTH fino a 5 Gigabit

con un prezzo ridotto a , sfruttando la fibra FTTH fino a 5 Gigabit è possibile anche creare o entrare in un Iliadclub; si tratta di un gruppo di utenti (il creatore del gruppo e fino ad altre 4 SIM) che può accedere a tariffe promozionali; chi attiva Giga 200 e entra in un Iliadclub potrà ottenere 500 GB al mese, sempre con un costo di 9,99 euro al mese

Tutte le offerte Iliad sono disponibili. I prezzi indicati sono sempre fissi e bloccati per sempre.