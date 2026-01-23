 Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile
Per chi vuole passare a Iliad è possibile attivare un'offerta da meno di 10 euro al mese con tanti altri vantaggi: ecco la promo da scegliere.
Telecomunicazioni 5g
È il momento giusto per passare a Iliad e attivare una tariffa 5G con tanti Giga e prezzo fisso per sempre. In aggiunta, l’operatore permette di aggiungere la fibra ottica con un costo di 22,99 euro al mese e di ottenere Giga extra creando un Iliadclub con altri utenti.

L’offerta da attivare per accedere a tutti i vantaggi proposti dall’operatore è Giga 200. Questa promozione include 200 GB in 5G oltre a minuti e SMS illimitati con un costo di 9,99 euro al mese per sempre.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto. L’offerta è richiedibile anche con una eSIM.

Attiva qui l’offerta di Iliad

iliadclub

Perché scegliere oggi Iliad

Iliad è un vero e proprio punto di riferimento del mercato di telefonia mobile. Per passare a Iliad è possibile:

  • scegliere l’offerta Giga 200 con minuti e SMS illimitati oltre che con 200 GB in 4G e 5G; il costo è di 9,99 euro al mese per sempre; l’offerta è disponibile anche con eSIM e permette l’acquisto a rate di iPhone e smartphone Samsung; il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum e l’offerta è valida con o senza portabilità del numero
  • i clienti che attivano Giga 200 possono attivare anche la fibra Iliad con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese, sfruttando la fibra FTTH fino a 5 Gigabit
  • è possibile anche creare o entrare in un Iliadclub; si tratta di un gruppo di utenti (il creatore del gruppo e fino ad altre 4 SIM) che può accedere a tariffe promozionali; chi attiva Giga 200 e entra in un Iliadclub potrà ottenere 500 GB al mese, sempre con un costo di 9,99 euro al mese

Tutte le offerte Iliad sono disponibili tramite il box qui di sotto. I prezzi indicati sono sempre fissi e bloccati per sempre.

Attiva qui l’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 23 gen 2026

Davide Raia
Pubblicato il
23 gen 2026
