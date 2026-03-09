 Passa a Iliad a meno di 10€/mese e la fibra costa 22,99€/mese: ecco la promo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Passa a Iliad a meno di 10€/mese e la fibra costa 22,99€/mese: ecco la promo

Con le offerte Iliad è possibile ottenere tanti Giga a prezzo fisso per sempre e accedere alla fibra ottica: ecco le promo di marzo 2026
Passa a Iliad a meno di 10€/mese e la fibra costa 22,99€/mese: ecco la promo
Telecomunicazioni 5g
Con le offerte Iliad è possibile ottenere tanti Giga a prezzo fisso per sempre e accedere alla fibra ottica: ecco le promo di marzo 2026

È il momento giusto per passare a Iliad. L’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa limited edition TOP 250 Plus, con 250 GB in 5G e un prezzo di 9,99 euro al mese, fisso per sempre.

Questa tariffa (o qualsiasi altra tariffa da 9,99 euro oppure 11,99 euro) consente di ottenere lo sconto sulla fibra Iliad che sarà attivabile con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese.

Tutte le promo sono disponibili tramite il sito uffiicale di Iliad, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Iliad

iliad offerta

Le offerte Iliad da attivare oggi

Ecco le migliori promozioni disponibili oggi per chi sceglie Iliad per fisso e/o mobile:

  • TOP 250 Plus: la tariffa include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G e 25 GB extra in roaming in UE; questa promozione, valida solo per un periodo di tempo limitato, è disponibile per tutti i nuovi clienti, può essere attivata anche con eSIM e permette l’acquisto di uno smartphone a rate; il costo è di 9,99 euro al mese per sempre
  • i clienti che attivano TOP 250 Plus e poi entrano in un Iliadclub, gruppo di SIM che può essere creato dal titolare di un’offerta fibra Iliad, otterranno 500 GB al mese anziché 250 GB, senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile dell’offerta mobile
  • l’offerta fibra di Iliad permette di attivare un abbonamento per la connessione Internet a casa con rete FTTH fino a 5 Gigabit; il costo è di 26,99 euro al mese ma per i clienti Iliad con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese c’è lo sconto di 4 euro al mese che riduce il costo del servizio a 22,99 euro al mese

Per accedere alle offerte Iliad e attivare le promozioni desiderate è sufficiente visitare il sito ufficiale dell’operatore, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi

Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi
Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena

Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena
TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre

TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre
Starlink Mobile: nuovo nome e più velocità nel 2026

Starlink Mobile: nuovo nome e più velocità nel 2026
Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi

Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi
Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena

Tanti 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: è il momento di scegliere Kena
TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre

TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre
Starlink Mobile: nuovo nome e più velocità nel 2026

Starlink Mobile: nuovo nome e più velocità nel 2026
Davide Raia
Pubblicato il
9 mar 2026
Link copiato negli appunti