Passa a Iliad a meno di 10€/mese e la fibra costa 22,99€/mese: ecco la promo

È il momento giusto per passare a Iliad. L’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa limited edition TOP 250 Plus, con 250 GB in 5G e un prezzo di 9,99 euro al mese, fisso per sempre.
Questa tariffa (o qualsiasi altra tariffa da 9,99 euro oppure 11,99 euro) consente di ottenere lo sconto sulla fibra Iliad che sarà attivabile con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese.
Tutte le promo sono disponibili tramite il sito uffiicale di Iliad, qui di sotto.
Le offerte Iliad da attivare oggi
Ecco le migliori promozioni disponibili oggi per chi sceglie Iliad per fisso e/o mobile:
- TOP 250 Plus: la tariffa include minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G e 25 GB extra in roaming in UE; questa promozione, valida solo per un periodo di tempo limitato, è disponibile per tutti i nuovi clienti, può essere attivata anche con eSIM e permette l’acquisto di uno smartphone a rate; il costo è di 9,99 euro al mese per sempre
- i clienti che attivano TOP 250 Plus e poi entrano in un Iliadclub, gruppo di SIM che può essere creato dal titolare di un’offerta fibra Iliad, otterranno 500 GB al mese anziché 250 GB, senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile dell’offerta mobile
- l’offerta fibra di Iliad permette di attivare un abbonamento per la connessione Internet a casa con rete FTTH fino a 5 Gigabit; il costo è di 26,99 euro al mese ma per i clienti Iliad con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese c’è lo sconto di 4 euro al mese che riduce il costo del servizio a 22,99 euro al mese
Per accedere alle offerte Iliad e attivare le promozioni desiderate è sufficiente visitare il sito ufficiale dell’operatore, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.