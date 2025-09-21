Passa a Iliad con l'offerta di settembre 2025: tanti Giga e prezzo per sempre

Per passare a Iliad è possibile puntare su Giga 250, la tariffa più completa del listino dell’operatore che mette a disposizione tanti Giga e un prezzo fisso per sempre. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale Iliad, premendo sul box qui di sotto, e poi completare una veloce procedura di attivazione online.

Giga 250 di Iliad: l’offerta da scegliere oggi

Con Giga 250 è possibile accedere a una tariffa completa e senza punti deboli. L’offerta prevede minuti e SMS illimitati verso tutti oltre a 250 GB in 4G e 5G, senza limitazioni alla velocità e con la possibilità, quindi, di sfruttare tutta la banda disponibile del 5G di Iliad (con una copertura in costante crescita).

Chi sceglie quest’offerta può sfruttare anche minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse decine di destinazioni internazionali) mentre in roaming in UE è possibile ottenere minuti e SMS illimitati oltre a 16 GB di traffico dati ogni mese, senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta prevede un prezzo di 11,99 euro al mese. Tale prezzo è fisso e bloccato per sempre, garantendo al cliente che non ci saranno mai rimodulazioni. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum ed è disponibile sia per chi passa a Iliad con portabilità del numero che per chi richiede un nuovo numero di cellulare con l’operatore.

La tariffa è richiedibile anche tramite eSIM. L’offerta, inoltre, permette di ottenere lo sconto sulla fibra ottica Iliad che, in questo modo, sarà attivabile con un prezzo di 21,99 euro al mese anziché di 25,99 euro al mese. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online di pochi minuti.