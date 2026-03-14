Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€

Se stai cercando un operatore mobile che non ti riservi brutte sorprese in bolletta, Iliad è la risposta. Mentre a marzo 2026 alcuni operatori annunciano rimodulazioni e rincari fino a 2€ mensili, Iliad mantiene la sua promessa storica: il prezzo che scegli oggi non cambia mai, nemmeno tra cinque anni. Niente lettere di preavviso, niente aumenti silenziosi -solo la tua offerta, al tuo prezzo, per sempre.

Stanchi degli aumenti? iliad non cambia mai il prezzo della tua offerta

La differenza è scritta nel DNA dell’operatore: Iliad non rimodula, non ritocca, non sorprende. Il prezzo che scegli oggi è quello che pagherai tra un anno, tra cinque, per sempre. E a marzo 2026, l’offerta di punta è la TOP 250 PLUS a soli 9,99€/mese: 250 GB in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 25 GB extra in roaming europeo per chi viaggia. Inclusi anche VoLTE, hotspot, segreteria e portabilità — senza un centesimo in più.

Attivare è semplicissimo: tutto si fa online in pochi minuti dal sito iliad, oppure in uno degli iliad Store sul territorio. Scegli il metodo di pagamento automatico, inserisci i tuoi dati e la SIM arriva a casa già pronta. Il costo di attivazione è una tantum di 9,99€, dopodiché il canone mensile resta identico, garantito, per sempre. Se invece cerchi qualcosa di ancora più leggero sul portafoglio, c’è la Giga 150 a 7,99€/mese con 150 GB in 4G, minuti e SMS illimitati e 12 GB in roaming Europa — perfetta per chi consuma meno ma vuole comunque qualità senza brutte sorprese. Hai ricevuto la comunicazione di aumento da WindTre? È il momento giusto per cambiare: passa a iliad, il recesso dal tuo vecchio operatore è gratuito e senza penali!