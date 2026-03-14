 Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€
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Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€

Stanchi degli aumenti in bolletta? Con iliad TOP 250 PLUS hai 250 GB in 5G a 9,99€/mese per sempre. Attiva subito online in pochi minuti!
Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€
Telecomunicazioni
Stanchi degli aumenti in bolletta? Con iliad TOP 250 PLUS hai 250 GB in 5G a 9,99€/mese per sempre. Attiva subito online in pochi minuti!

Se stai cercando un operatore mobile che non ti riservi brutte sorprese in bolletta, Iliad è la risposta. Mentre a marzo 2026 alcuni operatori annunciano rimodulazioni e rincari fino a 2€ mensili, Iliad mantiene la sua promessa storica: il prezzo che scegli oggi non cambia mai, nemmeno tra cinque anni. Niente lettere di preavviso, niente aumenti silenziosi -solo la tua offerta, al tuo prezzo, per sempre.

Passa ad Iliad e risparmia

Stanchi degli aumenti? iliad non cambia mai il prezzo della tua offerta

La differenza è scritta nel DNA dell’operatore: Iliad non rimodula, non ritocca, non sorprende. Il prezzo che scegli oggi è quello che pagherai tra un anno, tra cinque, per sempre. E a marzo 2026, l’offerta di punta è la TOP 250 PLUS a soli 9,99€/mese: 250 GB in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 25 GB extra in roaming europeo per chi viaggia. Inclusi anche VoLTE, hotspot, segreteria e portabilità — senza un centesimo in più.

Attivare è semplicissimo: tutto si fa online in pochi minuti dal sito iliad, oppure in uno degli iliad Store sul territorio. Scegli il metodo di pagamento automatico, inserisci i tuoi dati e la SIM arriva a casa già pronta. Il costo di attivazione è una tantum di 9,99€, dopodiché il canone mensile resta identico, garantito, per sempre. Se invece cerchi qualcosa di ancora più leggero sul portafoglio, c’è la Giga 150 a 7,99€/mese con 150 GB in 4G, minuti e SMS illimitati e 12 GB in roaming Europa — perfetta per chi consuma meno ma vuole comunque qualità senza brutte sorprese. Hai ricevuto la comunicazione di aumento da WindTre? È il momento giusto per cambiare: passa a iliad, il recesso dal tuo vecchio operatore è gratuito e senza penali!

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mar 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
14 mar 2026
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