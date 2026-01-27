Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese

Per attivare un’offerta 5G con tanti Giga e prezzo fisso per sempre è possibile puntare su Iliad e sulla tariffa Giga 200. La promozione in questione offre 200 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese.

Entrando in un Iliadclub (gruppo di SIM Iliad che può essere creato dal titolare di un’offerta fibra) è possibile incrementare i Giga fino a 500 GB, senza costi aggiuntivi rispetto all’offerta citata in precedenza.

In aggiunta, Giga 200 garantisce la possibilità di attivare la fibra Iliad al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, andando a sfruttare la fibra FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download.

Per attivare la promo dell’operatore basta visitare il sito ufficiale di Iliad, accessibile qui di sotto, e poi scegliere la tariffa desiderata da attivare. È possibile anche richiedere una eSIM per velocizzare la procedura.

Il momento giusto per scegliere Iliad

Ecco perché questo è il momento giusto per scegliere Iliad:

con l’operatore è possibile attivare l’offerta Giga 200 con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese ; il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum ed è possibile richiedere anche una eSIM ; l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero

