Passa a Kena con il 5G di TIM: ecco le offerte di ottobre 2025 da 5,99 €/mese

Kena Mobile diventa, sempre di più, un punto di riferimento del mercato di telefonia. Il lancio del 5G su rete TIM, infatti, ha arricchito in modo significativo la gamma di offerte dell’operatore che oggi rappresenta la soluzione giusta per chi ha bisogno di una tariffa economica ma con tanti Giga in 5G.

In questo momento, con le offerte Kena è possibile ridurre la spesa fino a 5,99 euro al mese con offerte dedicate sia a chi richiede la portabilità da un altro operatore sia a chi richiede un nuovo numero. Tutte le promo sono attivabili tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, con possibilità anche di richiedere una eSIM.

Con portabilità da operatori selezionati, inoltre, è possibile ottenere 2 mesi gratis. Per sfruttare le promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la tariffa giusta da attivare, direttamente online.

Le offerte Kena Mobile di ottobre 2025

Ecco tutte le promozioni disponibili per chi vuole passare a Kena Mobile:

Minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 5,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati

con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati Minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 7,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati oppure richiedendo un nuovo numero

con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati oppure richiedendo un nuovo numero Minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G con un costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati oppure richiedendo un nuovo numero

con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali selezionati oppure richiedendo un nuovo numero Minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Vodafone, WIND TRE, Very Mobile e TIM oppure richiedendo un nuovo numero ma con 600 GB al mese

Un’altra offerta da considerare è il Pack 6 mesi che include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G al mese. Il costo è di 29,99 euro per un periodo di 6 mesi. La promo in questione è valida per i clienti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali oltre che per chi richiede un nuovo numero.

Per scegliere e attivare l’offerta Kena desiderata basta premere sul box qui di sotto.