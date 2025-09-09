 Passa a Kena con le offerte 5G da 5,99 euro al mese: le promo di settembre 2025
Con le offerte Kena Mobile è possibile attivare tariffe 5G a partire da 5,99 euro al mese: ecco tutte le promozioni disponibili a settembre 2025.
Telecomunicazioni 5g
Kena Mobile è sempre più un punto di riferimento del settore delle offerte di telefonia mobile. L’operatore virtuale di TIM, con il lancio delle offerte 5G, è diventato ancora più conveniente, anche grazie al fatto che il nuovo servizio viene proposto senza costi aggiuntivi. Per accedere alle offerte Kena Mobile è possibile seguire il link qui di sotto. L’operatore propone molteplici tariffe, a partire da 5,99 euro al mese.

Le offerte Kena Mobile di settembre 2025

Con Kena Mobile è possibile accedere a diverse offerte. Con portabilità del numero da Iliad, Fastweb o un operatore virtuale oppure richiedendo un nuovo numero  possibile attivare le seguenti promo:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 5,99 euro al mese e 2 mesi gratis; solo con portabilità da Iliad, CoopVoce e DigiMobile
  • minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 5,99 euro al mese; con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali
  • minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 7,99 euro al mese; con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero
  • minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G con un costo di 9,99 euro al mese; con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero
  • minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 29,99 euro per 6 mesi; con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali

Con portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM, invece, è possibile attivare:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 5G con un costo di 11,99 euro al mese 

Tutte le offerte includono il 5G fino a 250 Mbps e sono attivabili tramite il box qui di sotto. L’attivazione avviene direttamente online, con anche la possibilità di richiedere una eSIM.

Pubblicato il 9 set 2025

9 set 2025
