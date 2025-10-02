 Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione

on Kena 5G navighi sulla rete TIM fino a 250 Mbps con minuti illimitati e 200 SMS. Con ricarica automatica i giga raddoppiano: 200, 350 o 450 GB a partire da 5,99 € al mese.
Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione
Tecnologia Mobile
on Kena 5G navighi sulla rete TIM fino a 250 Mbps con minuti illimitati e 200 SMS. Con ricarica automatica i giga raddoppiano: 200, 350 o 450 GB a partire da 5,99 € al mese.

Con le nuove offerte Kena 5G porti a casa tutta la potenza della rete TIM a prezzi davvero imbattibili: minuti illimitati, 200 SMS e 5G incluso fino a 250 Mbps. E se attivi la ricarica automatica, i tuoi giga raddoppiano: invece di 100, ne avrai 200 ogni mese. Tutto questo a partire da soli 5,99 € al mese, con primi 2 mesi gratis e zero costi di attivazione.

Attiva l’offerta di Kena Mobile

Le offerte principali Kena 5G

L’offerta speciale di Kena Mobile a 5,99 € al mese, riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile include:

  • 200 GB (in promozione fino al 13/10, invece di 100 GB) con ricarica automatica
  • Minuti illimitati e 200 SMS
  • Primi 2 mesi gratis
  • Attivazione, SIM e consegna gratuite

Oltre al piano base da 5,99 €, Kena mette a disposizione altre soluzioni pensate per chi desidera ancora più giga senza rinunciare alla convenienza. Dai pacchetti mensili  alle offerte semestrali

Offerta 7,99 €/mese

  • 350 GB (in promozione fino al 13/10, invece di 250 GB) con ricarica automatica
  • Minuti illimitati e 200 SMS
  • Attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali

Offerta 9,99 €/mese

  • 450 GB (in promozione fino al 13/10, invece di 350 GB) con ricarica automatica
  • Minuti illimitati e 200 SMS
  • Attivazione, SIM e consegna gratuite

Offerta semestrale 29,99 €

  • Valida per clienti Iliad, CoopVoce, nuovi numeri
  • 200 GB, minuti illimitati e 200 SMS
  • Pagamento anticipato ogni 6 mesi
  • Attivazione, SIM e consegna gratuite

Vantaggi esclusivi Kena

Con Kena la parola d’ordine è libertà: nessun vincolo, nessuna penale, nessuna sorpresa in bolletta. Le offerte sono trasparenti e chiare, pensate per chi vuole navigare senza pensieri.

La rete è quella di TIM, che copre il 99% della popolazione italiana e ti permette di sfruttare la velocità del 5G fino a 250 Mbps.

Tutto è sotto controllo grazie all’App Kena, dove puoi verificare il credito, gestire più linee, ricaricare o cambiare offerta in pochi secondi.

Se vuoi dire addio alla plastica, puoi scegliere l’eSIM, pratica, veloce e attivabile in pochi passaggi.  E con la ricarica automatica c’è un vantaggio in più: hai ogni mese 100 GB gratis.

In più, se sei già cliente, puoi aggiungere il 5G a soli 0,99 € al mese direttamente dall’App Kena o dalla tua area riservata. Per conoscere l’offerta completa di Kena clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple: priorità agli smart glass, pausa per Vision Pro

Apple: priorità agli smart glass, pausa per Vision Pro
Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16

Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16
Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay

Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay
Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G

Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G
Apple: priorità agli smart glass, pausa per Vision Pro

Apple: priorità agli smart glass, pausa per Vision Pro
Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16

Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16
Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay

Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay
Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G

Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti