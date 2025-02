Passa a Lyca Mobile: 150 Giga in 5G a 5,99€ e 2 mesi gratis

Tra le offerte 5G più convenienti di questo mese segnaliamo quella dell’operatore telefonico Lyca Mobile: gli utenti che richiedono la portabilità del loro numero, indipendentemente dall’operatore di provenienza, possono attivare l’offerta da 150 Giga in 5G a 5,99 euro, con 2 mesi di rinnovo gratuiti più minuti e SMS illimitati.

Nato nel 2006 a Londra, Lyca Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale (MVNO) che vanta una presenza capillare in Europa, dove è presente in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina. Nel nostro Paese si appoggia alla rete di Vodafone.

I dettagli dell’offerta di Lyca Mobile

L’offerta che include 150 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, si applica agli utenti che portano il loro numero in Lyca Mobile da qualunque operatore. A proposito dei due mesi in omaggio, i termini e le condizioni del piano chiariscono che il costo del primo mese è di 5,99 euro, mentre i due rinnovi seguenti saranno gratuiti: chi dunque attiva oggi l’offerta, pagherà per il primo mese 5,99 euro, mentre tra marzo e aprile e tra aprile e maggio – vale a dire nei due rinnovi successivi – non pagherà nulla.

Tra i servizi inclusi gratuitamente c’è il Servizio Voce su 4G (VoLTE). Anche in questo caso è bene specificare come tale tecnologia sia supportata soltanto sui dispositivi che si collegano alla rete 4G dell’operatore telefonico.

Per quanto riguarda invece il 5G, per la navigazione in Internet alla massima velocità occorre essere in possesso di uno smartphone abilitato a quella che è la quinta generazione delle tecnologie radiomobili cellulari.

Confermiamo infine che l’offerta per passare a Lyca Mobile a 5,99 euro al mese è attivabile esclusivamente online, come riportato nella pagina dedicata alla promozione in corso sul sito ufficiale dell’operatore.