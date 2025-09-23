 Passa a Lycamobile: fino a 270GB e 5G incluso a partire da 5,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Passa a Lycamobile: fino a 270GB e 5G incluso a partire da 5,99€

Lycamobile Italia propone SIM prepagata con tariffe low cost, fino a 270 GB, minuti e SMS illimitati, roaming UE incluso e copertura 5G affidabile senza vincoli.
Passa a Lycamobile: fino a 270GB e 5G incluso a partire da 5,99€
Tecnologia Mobile
Lycamobile Italia propone SIM prepagata con tariffe low cost, fino a 270 GB, minuti e SMS illimitati, roaming UE incluso e copertura 5G affidabile senza vincoli.

Nel mondo della telefonia mobile, dove le tariffe cambiano rapidamente e i contratti spesso nascondono vincoli poco chiari, Lycamobile si distingue per semplicità e convenienza. Con le nuove offerte SIM prepagata, passare a Lyca significa ottenere tantissimi GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, roaming UE incluso e copertura 5G, senza dover sottoscrivere contratti vincolanti o seguire procedure di  controlli del credito.

Scopri l’offerta di LycaMobile

Offerte SIM prepagata con 5G incluso

Lycamobile propone pacchetti flessibili e competitivi, con opzioni pensate per ogni esigenza:

  • Portin 5G 599: 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 GB in UE a soli €5,99/30 giorni.

  • Portin 5G 200: 200 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE a €9,99/30 giorni (con 2 mesi di rinnovo gratis).

  • Portin 5G 250: 250 GB, minuti e SMS illimitati, 15,5 GB in UE a €11,99/30 giorni.

  • Port in Globe 5G: 100 GB, minuti illimitati, 200 SMS nazionali e fino a 540 minuti internazionali a €9,99/30 giorni.

  • Port in 799: 250 GB, minuti e SMS illimitati, 10,5 GB in UE a soli €7,99/30 giorni.

  • Port in 999: 270 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE a €9,99/30 giorni.

Tutte le offerte operano sulla rete Vodafone, garantendo copertura affidabile e velocità 5G in tutta Italia.

I vantaggi di passare a Lycamobile

  • Risparmio: tariffe imbattibili con piani solo SIM, senza costi nascosti.

  • Roaming UE incluso: utilizza minuti, SMS e dati anche all’estero secondo il tuo piano nazionale.

  • Nessun contratto: nessun vincolo a lungo termine e nessuna verifica del credito.

  • Flessibilità totale: ricarichi quando vuoi e modifichi il piano in base alle tue necessità.

Passa a Lyca in pochi minuti

Cambiare operatore è semplice: ordina la SIM online, attiva il piano più adatto alle tue esigenze e lascia che Lyca gestisca il passaggio senza interruzioni. In pochi giorni potrai usufruire della tua nuova offerta, con dati 5G illimitati in velocità, roaming europeo e chiamate internazionali economiche. Una proposta chiara, senza sorprese, che mette al centro libertà e convenienza. Per scoprire tutte le offerte di Lycamobile Italia clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Resta connesso ovunque: sconto 10% sulla eSIM Airalo

Resta connesso ovunque: sconto 10% sulla eSIM Airalo
Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla

Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla
Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
Resta connesso ovunque: sconto 10% sulla eSIM Airalo

Resta connesso ovunque: sconto 10% sulla eSIM Airalo
Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla

Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla
Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
23 set 2025
Link copiato negli appunti