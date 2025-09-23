Passa a Lycamobile: fino a 270GB e 5G incluso a partire da 5,99€

Nel mondo della telefonia mobile, dove le tariffe cambiano rapidamente e i contratti spesso nascondono vincoli poco chiari, Lycamobile si distingue per semplicità e convenienza. Con le nuove offerte SIM prepagata, passare a Lyca significa ottenere tantissimi GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, roaming UE incluso e copertura 5G, senza dover sottoscrivere contratti vincolanti o seguire procedure di controlli del credito.

Offerte SIM prepagata con 5G incluso

Lycamobile propone pacchetti flessibili e competitivi, con opzioni pensate per ogni esigenza:

Portin 5G 599 : 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 GB in UE a soli €5,99/30 giorni.

Portin 5G 200 : 200 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE a €9,99/30 giorni (con 2 mesi di rinnovo gratis).

Portin 5G 250 : 250 GB, minuti e SMS illimitati, 15,5 GB in UE a €11,99/30 giorni.

Port in Globe 5G : 100 GB, minuti illimitati, 200 SMS nazionali e fino a 540 minuti internazionali a €9,99/30 giorni.

Port in 799 : 250 GB, minuti e SMS illimitati, 10,5 GB in UE a soli €7,99/30 giorni.

Port in 999: 270 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE a €9,99/30 giorni.

Tutte le offerte operano sulla rete Vodafone, garantendo copertura affidabile e velocità 5G in tutta Italia.

I vantaggi di passare a Lycamobile

Risparmio : tariffe imbattibili con piani solo SIM, senza costi nascosti.

Roaming UE incluso : utilizza minuti, SMS e dati anche all’estero secondo il tuo piano nazionale.

Nessun contratto : nessun vincolo a lungo termine e nessuna verifica del credito.

Flessibilità totale: ricarichi quando vuoi e modifichi il piano in base alle tue necessità.

Passa a Lyca in pochi minuti

Cambiare operatore è semplice: ordina la SIM online, attiva il piano più adatto alle tue esigenze e lascia che Lyca gestisca il passaggio senza interruzioni. In pochi giorni potrai usufruire della tua nuova offerta, con dati 5G illimitati in velocità, roaming europeo e chiamate internazionali economiche. Una proposta chiara, senza sorprese, che mette al centro libertà e convenienza. Per scoprire tutte le offerte di Lycamobile Italia clicca qui.