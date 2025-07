Passa a Octopus Energy e scegli un futuro sostenibile con energia 100% rinnovabile

Octopus Energy si distingue per il suo impegno concreto verso l’ambiente e la trasparenza. Con la nuova offerta valida fino al 31 luglio 2025, Octopus Energypropone soluzioni su misura per utenze domestiche, senza vincoli né penali, e con energia 100% rinnovabile. Un’occasione per chi desidera ridurre la propria impronta ecologica, scegliendo un fornitore attento sia alla qualità del servizio sia alla sostenibilità.

Due tariffe, un’unica missione: sostenibilità e chiarezza

Octopus Energy mette a disposizione due opzioni pensate per profili differenti:

Octopus Fissa 12M garantisce la stabilità dei prezzi bloccati per 12 mesi. La materia prima luce è proposta a 0,1188 €/kWh, mentre quella gas a 0,419 €/Smc, entrambe con un costo di commercializzazione fisso di 84 €/anno. Questa tariffa è ideale per chi cerca sicurezza nelle spese, evitando sorprese legate all’andamento del mercato.

Octopus Flex, invece, è una scelta dinamica per chi vuole seguire l’andamento del mercato: luce indicizzata al PUN Mono + 0,0055 €/kWh e gas al PSVDAm + 0,08 €/Smc. Anche qui il costo di commercializzazione è pari a 84 €/anno.

Entrambe le offerte includono le perdite di rete, escludono IVA e imposte, e sono attivabili con pochi passaggi online. Nessuna modifica è necessaria per il contatore: potenza e classe rimangono invariate rispetto al contratto attuale, con possibilità di adeguamento successivo.

Energia trasparente, 100% rinnovabile

Octopus Energy fornisce esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, prodotta in Italia. Questo significa non solo minori emissioni, ma anche un contributo diretto allo sviluppo della filiera energetica locale. Inoltre, la società è riconosciuta per l’eccellenza del suo servizio clienti e per la crescita nel mercato italiano, come confermano i riconoscimenti ufficiali ottenuti.

Passare a Octopus Energy è semplice: basta selezionare la tariffa desiderata, inserire i propri dati, confermare la fornitura e completare il pagamento. In pochi minuti, la migrazione è completata senza interruzioni di servizio.

Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.