Passa a Sky WiFi: Fibra100% con soli 24,90€

Per la tua connessione internet passa a Sky WiFi, in offerta a soli 24,90 euro al mese. Per i primi 10 mesi risparmi la bellezza di 5 euro al mese. Niente male vero? Soprattutto perché questa tecnologia ti assicura una navigazione online decisamente veloce e stabile. Con questo provider hai 100% Fibra Ultraveloce.

Inoltre, incluso nel bundle hai anche Sky WiFi Hub gratis, senza costi aggiuntivi. L’attivazione è anch’essa in promozione a soli 29 euro, anziché 49 euro, una tantum direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Perché scegliere questa soluzione per la tua connessione internet?

Primo, perché è la rete fissa più veloce d’Italia secondo i test e le analisi di Ookla. Secondo, prende in ogni angolo della casa. Terzo, è ottimizzata per streaming e gaming. Quarto, offre un WiFi Sicuro incluso nell’offerta. Ti basta? Hai tutto ciò che ti serve per un’esperienza fantastica ogni giorno.

Sky WiFi è la rete fissa più veloce d’Italia

Scopri l’offerta di Sky WiFi, la rete fissa più veloce d’Italia. Solo online la attivi a 24,90 euro al mese, anziché 29,90 euro. La tecnologia entrerà direttamente a casa tua a un prezzo eccezionale per assicurarti navigazione, streaming, gaming, download e trasferimento dati sempre veloci e stabili. Ecco cosa offre il ricco bundle:

rete nuova e di ultima generazione Fibra100% (FTTH) per navigare fino a 1 Gb/s;

(FTTH) per navigare fino a 1 Gb/s; connessione sicura e illimitata ;

; connessione ottimizzata per il video streaming di Sky Q, Sky Go, Netflix e altre applicazioni;

di Sky Q, Sky Go, Netflix e altre applicazioni; latenza minimizzata che migliora l’esperienza gaming;

che migliora l’esperienza gaming; velocità nominale download fino a 1 Gb/s e fino a 300 Mb/s in upload.

Non perdere altro tempo. Verifica qui la copertura e acquista questa promozione molto conveniente. Il futuro della connessione è qui ed è in offerta solo per te. Approfittane subito grazie a un bundle ricco che non ti fa rinunciare proprio a nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.