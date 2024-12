Passa a Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese per sempre

Se si sta pensando a un cambio di offerta telefonica, segnaliamo la possibilità di passare a Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese. Le offerte di Very, operatore virtuale che si appoggia alla rete di WindTre, non subiscono rimodulazioni, sono quindi da intendersi “per sempre”.

La proposta a 4,99 euro al mese di Very Mobile si riferisce all’offerta Voce e non solo, con 20 Giga più minuti e SMS Illimitati. Si può attivare online tramite questa pagina del sito ufficiale se si proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali tra cui CoopVoce, PosteMobile e Tiscali.

Passare a Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese

L’offerta più economica di Very Mobile è Voce e non solo: prevede un costo mensile di 4,99 euro al mese per sempre, con 20 Giga insieme a minuti e SMS illimitati.

Un’altra offerta da prendere in considerazione quella da 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre, con SIM, attivazione e spedizione gratis. Valida per i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, la promozione prevede anche 2 mesi in omaggio.

Se si vogliono più Giga, per i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali c’è la possibilità di attivare l’offerta 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese per sempre. Anche in questo caso non sono previsti costi per la SIM, l’attivazione e la spedizione. Il medesimo prezzo è anche riservato ai nuovi numeri, con l’attivazione pari a 2,99 euro anziché 9,99 euro.

Una panoramica completa delle offerte è disponibile su questa pagina del sito Very Mobile. Le proposte da 4,99 euro al mese e 5,99 euro al mese sono valide fino il 19 dicembre.