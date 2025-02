Passa a Very Mobile con questa nuova offerta 5G a meno di 6€

Tra le nuove offerte 5G più convenienti si annovera quella di Very Mobile, l’operatore di telefonia mobile virtuale attivo dal 2020 sulla rete WindTre. L’offerta si rivolge a quanti richiedono la portabilità del loro numero da Iliad, Elimobile, Fastweb e altri MVNO, e include 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più due mesi in omaggio a 5,99 euro.

Dalla sua nascita ad oggi, l’operatore Very Mobile si è distinto per le sue tariffe concorrenziali e per la trasparenza nei costi. L’ultima offerta di portabilità ne è una chiara dimostrazione, poiché le tariffe che consentono di navigare in 5G a meno di 6 euro al mese si contano sulle dita di una mano.

I dettagli dell’offerta 5G di Very Mobile

Very 5,99€ è l’offerta per i clienti Iliad, Elimobile, Fastweb e altri operatori MVNO che scelgono di passare a Very Mobile mantenendo il proprio numero di telefono. Ecco la lista completa degli operatori: CM Link, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb | Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova, WithU.

Inclusi nell’offerta 5G Very 5,99€ vi sono 150 Giga per navigare alla massima velocita sulla rete 5G di WindTre, minuti e SMS illimitati, 7,6 Giga dedicati in roaming per usare così Internet anche quando si è in uno dei Paesi che appartengono all’Unione europea (i minuti e SMS restano illimitati). Per quanto riguarda il 5G di WindTre, il sito ufficiale della compagnia italiana conferma che ad oggi il 5G raggiunge il 97% della popolazione italiana.

Due ulteriori punti di forza dell’offerta sono i due mesi extra gratuiti e i 10 Giga aggiuntivi in omaggio ogni mese per il primo anno. Ciò significa dunque che anziché 150 Giga, per i primi 12 mesi i nuovi clienti Very Mobile potranno contare su 160 Giga.